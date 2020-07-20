新垃圾桶悄悄現身　「佛系」展示「Minions」版本　惟眼看手勿動

一場垃圾桶改革，歷時超過四年。原定去年可一睹新垃圾桶真身及進行公眾諮詢，直至今年初俗稱「桶改會」的「公共空間回收及垃圾收集設施改造督導委員會」任期屆滿，仍未聞最新消息。 環保署本月11日起在綠在區區默默展開巡迴展覽，新設計有多項改良，包括改用拉門設計、煙灰缸改用傾倒式設計或用鐵鍊連接可整個提取、大型垃圾桶可用腳踏開蓋、選用可回收物料製作等，更有被笑指似「Minions」的新垃圾桶。 有環團認為，新設計回應清潔工對職安健關注，亦提升用家體驗，免卻用手觸碰桶身，但希望日後招標時勿採用價低者得機制，擔心被混入劣質物料增加回收難度，又呼籲政府加強執法力度、防止亂丟垃圾情況，免影響公眾觀感。

垃圾桶悄悄現身 「佛系」展示「Minions」版本 惟眼看手勿動

新垃圾桶保留煙灰缸 藝術家程展緯憂市民依舊亂吐痰 增傳播風險

▼新垃圾桶及回收桶設計▼

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討論逾15年的垃圾收費上月「胎死腹中」，新垃圾桶及回收桶設計原為配合新例而生，但去年收集意見後，久未見公眾諮詢，其外型亦十分神秘。「公共空間回收桶和廢屑箱巡迴展覽」在沒有宣傳下展開，為期兩個月，先後在多個綠在區區展示新設計，但受疫情影響，新桶被圍起，市民只能「眼看手勿動」，靠展板及工作人員講解了解實際操作情況。記者上周四視察期間，發現前來的多是正好去綠在區區的市民，工作人員笑言「或因疫情關係無大肆宣傳，路過多數係嚟回收嘅市民，順便睇埋（新設計）」。

新垃圾桶改設計 減清潔人員勞損

新垃圾桶外形像卡通人物Minions，投入口與目前細口垃圾桶相若，考慮到清潔工人每次清理垃圾時要搬起桶身，才能抽出桶內垃圾袋，新設計改用拉門設計，拉開兩道門後便可拖走整袋垃圾，減輕對身體勞損。此外，原本固定在桶頂的煙灰缸，清潔工每次清理時要連同垃圾桶外殼，抬起後再向下傾斜45度，撞擊桶身，才能把煙灰倒掉，新設計可選擇傾倒式設計，把煙灰直接倒入桶內，或是用鐵鏈連接煙灰缸，清理時可獨立提起。

至於三色回收桶，分路邊、室內場所，及環保回收角或大型活動。路邊三色桶桶身以綠色為主色，投入口收細，且同樣有拉門設計；而室內場所的三色桶既收窄投入口，同時會展示桶內回收情況；至於較大型的240公升及660公升的垃圾桶及回收桶，將設置在市區及郊區垃圾收集站的環保回收角，以及大型活動場地，可腳踏式開蓋。

目前的垃圾桶耐用度較低，常易損壞，不少市民把大件垃圾棄置在垃圾桶旁。（勞敏儀攝）

垃圾桶物料由玻璃纖維變聚乙烯增耐用度

負責展覽的工作人員表示，目前的橙色垃圾桶採用玻璃纖維，容易損壞之餘也有機會令清潔工人受傷，新垃圾桶將採用較耐用的可回收物料聚乙烯（PE），桶身日後會加上盲人點字，供辨別垃圾桶及回收桶，亦附上二維碼及熱線電話，讓市民通報垃圾桶滿瀉情況。

目前食環署與康文署垃圾桶不一，工作人員表示日後會統一，「但處理會分家，垃圾還垃圾，回收物還回收物，確保回收物唔會被丟」， 日後食環署會如常負責普通垃圾桶，而環保署負責三色回收桶。

環保署表示，計劃從食環署接收設置在行人空間回收桶的管理工作，在新回收物收集合約下，對承辦商的回收物收集能力、效率及安排會有嚴格要求。署方正為新管理合約進行招標，預計可於9月開展服務。

隨垃圾收費最終「胎死腹中」，朱漢強認為街邊垃圾桶減量，投入口縮小，政府必須加強執法力度、防止亂丟垃圾情況，否則會影響公眾觀感。（勞敏儀攝）

環團籲招標勿採用價低者得機制

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，新設計增加美觀度及免卻觸碰桶身，提升用家體驗，亦加入通報機制，市民可透過二維碼通報垃圾桶情況，可快捷處理「爆桶」情況，同時回應清潔工對職安健關注。但是，由於拉門設計涉及門鉸，他關注供應商有否足夠零件應付維修，也希望招標時不要「將貨就價」，擔心若被混入劣質物料，影響日後回收再造，籲政府必須做好把關。

朱漢強表示，路邊回收桶投入口較小，署方考慮是方便處理途人的棄置回收物，至於家居回收物則可棄置到垃圾站的回收角。據其了解，政府期望年底前在100個垃圾站設置回收角，擺放新的回收設施，並以舊區、單幢樓較多地區的垃圾站為主，滿足當區居民處理大件回收物的需求。此外，他稱當局計劃在18區設立社區回收中心，由政府常規化撥款、24小時營運，且回收有賞，料對部分市民仍有一定吸引力。而負責展覽的工作人員也補充指，這些回收點操作類似自助洗衣店，又設智能回收機，日後有機會是以積分換禮物，未必是金錢。

促盡快「中央收膠」 爭垃圾收費支持度

垃圾收費未有推行時間表，朱認為路邊垃圾桶減量、投入口縮小，政府必須加強執法力度、防止亂丟垃圾情況，否則會影響公眾觀感。他以塑膠為例，三色回收桶回收到的塑膠僅佔整體回收量極少數，其教育及象徵意義比實際意義更大，認為政府應盡快落實18區「中央收膠」，加強回收配套，日後在遊說垃圾收費時才能爭取最大支持度。

新設計的三色回收桶以綠色為主色，打開兩門後，可拖出整袋垃圾。（朱漢強提供）

環保署稱因疫情等因素考慮宣傳安排

環保署表示，會因應疫情發展等因素考慮巡迴展覽的宣傳安排，相關部門會因應公衆參與活動所收集的意見敲定回收桶和垃圾桶設計後，將考慮在不同場所實地試用新設計，並按實地試用情況及其他相關因素研究逐步取代現有設施。

發言人又指，為促進減廢和資源回收，以及配合垃圾收費落實，食環署會在垃圾站進行多項改善及提升措施，包括在垃圾站外適當地設置更多回收桶；把現有回收設施遷移至垃圾站外更顯眼位置；在垃圾站外安裝指示牌方便市民辨識等。

至於社區回收中心，發言人表示會以合約委聘合資格的非牟利機構營運，擴闊服務覆蓋範圍至全港18區、增加回收物種類、延長服務時間等，預期新的社區回收中心可於今年第四季投入服務，個別回收中心的詳細服務安排將於稍後公布。