新冠肺炎在港爆發第三波疫情，屢見垃圾桶上及桶內出現口罩蹤影，在疫情前線工作的清潔工人心惶惶。 政府新設計的垃圾桶正進行公眾諮詢，煙灰缸會保留在桶上，關注垃圾桶設計的藝術家程展緯指，常見煙灰缸蓋上滿布煙頭、垃圾，亦見有人在上吐痰，希望當局可重新考慮把垃圾桶及煙灰缸「分家」，「最大保障唔係送口罩畀清潔工，而係點樣令佢哋遠離呢啲口水痰。」

目前不少垃圾桶旁有一個煙蒂箱，程展緯認為兩者並非不能「分家」。（高仲明攝）

垃圾桶悄悄現身 「佛系」展示「Minions」版本 惟眼看手勿動

新垃圾桶保留煙灰缸 藝術家程展緯憂市民依舊亂吐痰 增傳播風險

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清潔工每次清理垃圾，首先要抬起橙色的桶身，若頂部的煙灰缸滿瀉，煙灰及桶上的垃圾隨即散落一地；下雨時若注滿雨水，倒垃圾時也有機會溢出來。疫情下，清潔工在清理時也顯得更小心，稍不留神或與病菌「交戰」。

程展緯多次建議垃圾桶及煙灰缸「分家」，但新垃圾桶的展覽令他失望。他認為，新設計的垃圾桶保留煙灰缸置頂及蓋子，難阻礙市民繼續吐痰、丟垃圾，加上煙灰缸容量小，在繁忙時段不足兩小時已滿瀉，「面對疫情，口水痰係傳播途徑，煙灰缸正好提供方便又易被污染，清潔工要承擔（感染）風險」。

程：為何垃圾桶及煙灰缸不能「分家」？

程不解政府為何不把垃圾桶及煙灰缸「分家」，鼓勵市民把煙頭丟入煙蒂箱，直言「最大保障唔係送口罩畀清潔工，而係點樣令佢哋遠離呢啲口水痰。」他認為，新設計的垃圾桶應讓清潔工感受到被尊重，也讓公眾反思垃圾棄置及回收新制度。

在展覽期間，有工作人員解釋若不保留煙灰缸，垃圾桶頂部很快會被煙頭燙花；若垃圾桶旁又放煙蒂箱，亦影響觀感，在狹窄街道上放置太多公共設施亦增加危險性，認為「人有惰性，（設計）愈方便愈好」。

程展緯關注垃圾桶設計，認為新設計應讓清潔工感受到被尊重，也應讓公眾反思垃圾棄置及回收新制度。（資料圖片 / 高仲明攝）

垃圾桶改革由2016年展開，但新設計十分「機密」，持份者至去年諮詢會才能一睹其初步設計，至本月才真正面對公眾。清潔工人職工會幹事梁芷茵表示，去年參與一次諮詢會後便「沒有下文」，也不知悉有巡迴展覽及公眾諮詢。

對於展覽上只能「眼看手勿動」，她認為無法知悉有否解決去年提出開門時垃圾桶站不穩、回收桶沒有上鎖會否被取走回收物、及耐用性等問題，認為有需要在部分地區試行，讓清潔工實際操作才能評論可行性。

她又指，目前面對細口垃圾桶，清潔工容易觸碰到其桶口邊緣，疫情下難免碰到被亂丟的垃圾，包括口罩，也無法控制欠公德心的市民向垃圾桶吐痰，不少工友坦言「無得驚，都要照做」，無論垃圾桶設計如何，若胡亂棄置情況持續，似是難以「避疫」。