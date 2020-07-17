新冠肺炎｜確診者行蹤更新　新增17間食肆：包括千両、大渣哥茶記

本港新型冠狀病毒肺炎疫情趨嚴峻，昨日（16日）錄得67宗確診個案，是自爆疫以來單日新高，至今累計有1,656宗確診個案（包括一宗疑似個案）。 衞生防護中心昨晚更新確診患者到訪過的大廈名單，再多17間食肆曾有確診者到訪，包括觀塘區的大渣哥茶記、尖沙咀圓方商場的千両、又一城的EXP等餐廳。 連日確診患者行蹤遍佈多個街市及市政大廈，最新增加上環市政大廈熟食中心上榜。另外，名單顯示，有患者到過位於德福廣場二期的無印良品店、銅鑼灣的崇光百貨等店舖。 而與多宗個案相關的慈雲山中心，則宣布即日起關閉商場及街市兩天清潔消毒。

衞生防護中心公布部份新型肺炎確診患者行蹤，昨晚新增的大廈名單當中，有17間食肆有確診患者曾到訪，在九龍東一帶，第1611宗個案患者到過觀塘The Eastmark的「大渣哥茶記」，患者亦曾到訪深水埗汝洲街的「肥仔記」、喜盈商場的「壹號冰室」、西九龍中心的「美心西餅」等店。

第1578宗個案患者，報稱到過彩虹彩德商場「龍順軒海鮮酒家」，黃大仙區再增一間食肆上榜，第1607宗個案患者到過現崇山商場「彩晶軒」。

連鎖店方面，海港城港威商場「大家樂」、尖沙咀圓方商場的「千両」、泰盛商業(油蔴地) 大樓的「紅茶冰室」亦有患者到訪。

上月開張德福無印良品有患者到訪

除食肆之外，亦有其他類型大廈上榜，包括第1596宗個案患者到過上環市政大廈熟食中心；上月開張、佔地逾兩萬呎的九龍灣德福廣場二期無印良品分店，第1611宗個案患者曾到訪；而第1607宗個案患者則曾到過銅鑼灣的崇光百貨。

此外，第1551宗個案患者曾到過黃大仙路德會沙崙堂幼稚園 (慈愛分校)，而第1596宗個案患者則到過觀塘容鳳書紀念中心，該中心是綜合服務大樓，大樓內有專科門診診所，亦有社會福利署的觀塘辦事處。

▼確診患者住所及曾到訪大廈一覽▼