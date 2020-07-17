姊弟戀虐男案｜女被告不愛性交用避孕套　男事主稱為愛作結紮手術

姊弟戀情侶女方涉虐男友案續審，男事主在接受盤問時，承認與被告拍拖時進行了結紮手術，他指被告稱風水師曾指她若有子女，其子女不但不孝順她，甚至會奪去其所有家產，故她不打算生兒育女，亦不愛性交時使用安全套，她更稱若她懷孕會有危險，事主稱經被告多番遊說，又因深愛著她，最後進行了這個手術。

被告不愛性交時用避孕套

大學以一級榮譽畢業的X(32歲)，在接受辯方盤問時透露，他於2018年6月進行了輸精管結紮手術。他稱因被告麥凱晴(39歲)曾多番提及不喜歡性交時使用避孕套。此外，她曾在加拿大遇上意外，一旦懷孕，會有生命危險。再者，風水師父亦指若她有子女，其子女不但不孝順她，甚至會奪去其所有家產，因此她不打算生兒育女。

X指，因深愛被告，不欲她懷孕而有生命危險，在被告多番遊說下進行該手術。

女被告麥凱晴(橙紅色袋)被控傷人及襲擊等5項罪名。(李慧娜攝)

未用送贈耳機被罰自摑

他又提及，被告曾在外地公幹期間，發現X未有使用她送贈的藍牙耳機和手錶，在當天下午要X自摑10次。惟他拒絕後，被告變本加厲，反要求他自摑20次。被告又指責X說他不懂珍惜被告送的禮物，便不值得被告去愛。

X：被告用我對佢既愛嚟威脅我

X最終在凌晨時分，拍下自摑10次的片段，再傳給被告。辯方質疑X為何不拒絕，X回應曾經拒絕，但遭被告指責未有珍惜送給他的物品，他形容被告：「用我對佢既愛嚟要脅我。」X又補充，該些藍牙耳機和手錶實非被告購買，而是友人送給她，她再轉贈予X。

現年39歲的被告事發時任保險經紀，被控有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害共5罪，指她於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害事主X。

案件下周一續審。

案件編號：DCCC1193/2018