新冠肺炎｜大澳「封棚」拒遊人進入棚屋　社工：憂年長居民染疫

新冠肺炎疫情第三波大爆發，本港今日（17日）再增58宗確診個案，累計增至1,714宗。不少市民近期湧到郊外「放風」，其中大嶼山大澳經常逼爆，以致有大澳居民近日憂慮外人在區人播毒，張貼「拒客」告示，促遊客遠離棚屋，大澳鄉事委員會今日也發出告示，呼籲非居民勿進入棚屋，為歷年來首次。 在大澳居住的社工謝世傑解釋說，居民普遍年長，抵抗力低而有所擔心，認為居民「拒客」情有可原，故有此共同想法，是「禁遊人走近棚屋」。他表示，若發現有人闖入，只會好言勸拒，「但疫情嚴重，如果真係勸唔聽憤怒上嚟難搞啲！」

抗疫期間，不少市民到大澳旅遊呼吸新鮮空氣。（資料圖片/梁鵬威攝）

大澳鄉委會：非本區居民，請勿進入

新冠肺炎年初爆發，現時已抗疫超過半年，不少市民未能外遊，假日選擇到郊外、離島呼吸一下新鮮空氣，大澳亦為一個市區居民集中地。但近期社區個案大爆發，未有確診個案的大澳成為人間伊甸。

有見又到周末，大澳居民近日在村內貼出告示，要求遊人在棚屋外止步，在村外當眼位置、鄉公所及沙仔面、二涌、三涌的棚屋家門外貼出告示，勸告村外人士勿走近，實行「封棚」。大澳鄉事委員會今日也貼紅色告示，寫明「同心抗疫，非本區居民，請勿進入！」

居民謝世傑坦言為多年來首次，主要是一班年長棚屋居民的共同想法，擔心受感染為主要，為迫不得意。他又說，現時未知「封棚」期限，由於居民一向非常有善，以往遊客走近家門亦不會阻止，但疫情下為了「自保」，亦無可厚非，強調若有發現只會勸告離開，但屢勸不至下難免有下一步行動，「佢哋都明白事理，好言相勸，唔係特意拒絕遊人，但經過屋企外的話，抗疫下憤怒起上嚟就難講少少，始終多老人家。」

他又提到，近月來的確有不少市民來大澳「呼吸新鮮空氣」，以往外出乘巴士亦發現有大批人士等候，「以前唔會要等太耐，而家可能等第二班先上到。」他又提到，現時到大澳遊玩的市民大多戴上口罩，但不時發言有人亂掉口罩，的確有所欠缺衛生意識，「我試過見到自己架單車上面有不明來歷口罩，真係唔太乾淨。」強調希望疫情過後，遊客可再重臨。