新冠肺炎｜張竹君：行為不改幾多檢疫營都不夠　無病徵勿去搶化驗

本港新冠肺炎爆發第三波，今日（18日）新增64宗確診個案，本港負壓病房及檢疫設施需求愈見緊張。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大家的生活「多姿多彩」，每宗個案有十多名密切接觸者，「大家行為上唔改變，就算起多多檢疫中心都唔夠擠。」她呼籲港人「停頓一陣」，盡量少活動、少外出。 市民擔心染疫，紛紛排隊到私家醫院接受檢測，部份醫院已不勝負荷。張竹君呼籲沒有病徵的市民不要「出去同人搶化驗」，應先讓有病徵的市民接受檢測。

大家行為上唔改變，就算起多多檢疫中心都唔夠。 張竹君

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今日公立醫院負壓病床的使用量為1207張，使用率是66%；而負壓病房則已使用650間，使用率為75%。他形容現時對隔離病床的需求非常大，「可能好快用得晒」。

他預計在未來一至兩周會啟用社區隔離設施，即在鯉魚門公園度假村，開放獨立房間讓病情穩定、具獨立自理能力的患者接受隔離，並每日量體溫、血壓和血含氧量等，直至兩次深喉唾液檢測結果呈陰性才可離開。

大家的生活「多姿多彩」，難以單靠追蹤密切接觸者控制疫情。（廖雁雄攝）

張竹君：大家生活多姿多彩

被問到檢疫中心需求，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時的個確數字大幅增加，而每宗個案都有很多活動，大家的生活「多姿多彩」，有患者到酒樓參與十多圍的聚會；有患者打球；亦有患者有唱歌，難以單靠追蹤密切接觸者控制疫情。她表示，一宗個案普遍有十多名密切接觸者，「乘起嚟幾多（檢疫位置）都唔夠，大家行為上唔改變，就算起多多檢疫中心都唔夠擠。」她呼籲港人「停頓一陣，盡量少活動、少出外，希望可以拖慢疫情。」

至於防疫「辣招」是否需延長，張竹君稱，病人的潛伏期為數日至兩周，政府推出的防疫措施需要一兩至周才能顯成效，相信政府高層會一直監察情況，適時調整措施。

政府即將交還作檢疫中心的駿洋邨。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

據報道指，港怡醫院的病毒檢測名額已滿，下周一才再接受測試登記。張竹君稱，大部份確診患者均有輕微病徵，例如發冷、肌肉痛、頭痛等。她呼籲完全沒有病徵的市民「唔好出去同人搶化驗」，因即使此刻檢測結果陰性，都不代表日後不會發病，應先讓有病徵的市民接受檢測，「唔好嘥錢」。