新冠肺炎｜港珠澳大橋金巴不設人手售票　乘客需預先經微信購票

第3波新冠肺炎疫情持續爆發，昨日廣東省衛健委公布，珠海市新增2宗輸入病例，經港珠澳大橋乘穿梭巴士（俗稱金巴）從香港到珠海。金巴營辦商表示，因應防控需要，乘客均需預先透過微信公眾號購票，營辦商不再於各口岸提供人手售票服務。另外，港珠線及港珠線每班車限售票量為40位；單向每天各開6班。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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近日珠澳兩地收緊香港入境措施，由7月17日起，由香港經大橋進入珠海口岸的人士，必須持有由港府認可的檢測機構，所發出的72小時內核酸檢測陰性結果證明，並接受14天集中隔離醫學觀察。澳門方面，由7月13日起，經香港到澳門的人士，必須出示7日內的病毒核酸檢測陰性證明，並在指定地點，接受14天醫學隔離。

根據昨日（18日）金巴營辦商的通告，即日起所有金巴乘客需預先於「港珠澳大橋穿梭巴士」的微信公眾號購車票，香港、澳門、珠海口岸暫停現場人手售票服務。乘客可透過微信公眾號，購買14天內的車票，已購票的乘客到達口岸時，可在金巴售票處取票。

另外，港珠線及港澳線實行往返雙向班車方式營運，單向每天各開6班，每班車限售票量為40位，乘客登車後需要隔座，並全程佩戴口罩。金巴指，班次時間為10：30 、12：00 、14：00 、16：00 、18：00 、20：10。