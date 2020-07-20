新冠肺炎｜港怡病毒檢測排長龍　屯門居民清晨出港島仍撲空

本港新冠肺炎疫情大爆發，昨日公布新增確診108宗個案，為本港首次單日「破百」，累計個案總數達1,886宗。市民人心惶惶，紛紛到私家醫院做病毒檢測，致近日多間醫院檢測額滿。 港怡醫院昨日及前日一度暫停登記，今日（20日）起恢復現場排籌。有市民不滿安排指，上周五（17日）曾致電港怡醫院，獲悉登記檢測無限額，豈料到達醫院後等待5個小時，付費後被告知需於周一（即今日）才能提交樣本，要到明日才有結果。有市民到場後才知名額已滿摸門釘，怒斥醫院資訊混亂，及電話又不通，被迫上門查詢。

港怡醫院新型肺炎病毒檢測服務今日（20日）起恢復現場排籌，大批市民排隊登記。（張浩維攝）

近日多間醫院出現人龍，大批市民通宵排隊登記病毒檢測，流程安排令人大為不滿。來自深圳的旅客王先生怒斥，等候時間與早前電話查詢的資訊不符。他指，上周五曾致電港怡醫院，獲悉檢測無限額，並可在6至9小時內獲得檢測結果。到達醫院等待5小時，付費後被告知，需到周一（即今日）才能提交樣本。而他在今早6時提交樣本後，再被告知明日下午6時才能領取結果。

王先生續稱，數個月前來港探親，遇上疫情封關無法離開，因此需要領取檢測結果以便回家。他又斥醫院「食水深」，至於為何不選擇其他醫院，王先生解釋，只有港怡醫院電話能接通，而他同行女友人更指：「我以後都不會來香港了！」

最近兩天有多名市民向記者表示，多間醫院資訊不清晰，並無列明限額及詳情，多次致電亦不通，只能無奈逐間醫院上門查詢。持22號籌的市民陳先生亦稱，在網上看到醫院可即日發放結果，但到達後被告知翌日才可領取，感到被欺騙卻只能接受。

王先生怒斥等候時間與早前電話查詢的資訊不符。（歐陽德浩攝）

市民籲政府認可更多醫院及化驗所

有市民亦因資訊混亂，連領取籌號機會亦落空。譚先生今早約7時半，帶同家人到港怡醫院，到場後籌號卻已派完。他斥，「香港政府都離晒譜，全部畀晒私家醫院做。間間醫院爆晒棚，度度都冇！前日開始搵，周圍打電話冇人聽，網站都搵唔到！」

他指，今早5時半起床從屯門「山長水遠」到港島，沒想到仍然落空。他建議政府認可更多的化驗所及醫院，又認為檢測的價錢昂貴，「內地先百幾蚊驗一次，哩度收兩千，幾個人一萬蚊，香港人咪咁樣發達囉。」

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港怡醫院：預計測試需求將仍然很高

有港怡醫院職員透露，上周五突然有大量市民登記檢測，院方於周六及周日暫停登記。港怡醫院發言人，昨日亦向《香港01》表示，考慮人手和檢測量，院方於星期一至六均提供測試服務，預計未來測試需求仍然很高，將因應情況發展而調整有關安排。

港怡醫院新型肺炎病毒檢測服務今日（20日）起恢復現場排籌，大批市民排隊登記。（張浩維攝）

另外，浸會醫院今日（20日）宣布，暫停提供公眾檢測服務，而仁安、港怡、嘉諾撒及養和醫院則要求病人先預約病毒檢測服務。