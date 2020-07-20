新冠肺炎｜疫情下學童在家時間增　8成家長：無時間管教

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受新冠肺炎疫情影響，學校多次延長停課。有教育機構今年6月，就學童於疫情停課前後，參與興趣班情況展開問卷調查。調查結果顯示，學童在停課期間，逾8成受訪家長均表示「無時間管教」，不同收入群組家庭的學童，均有過半數都有削減，甚至完全取消參與興趣班。

機構建議，家長可與孩子共同訂立學習時間表，並根據小朋友興趣、能力一同選訂網上學習資源，鼓勵小朋友自主學習。

呂燕華（左）建議，家長可與孩子共同訂立學習時間表，並根據小朋友興趣、能力一同選訂網上學習資源，鼓勵小朋友自主學習。（黃穎津攝）

8成受訪者疫情下無時間管教孩子感壓力

「博研多元智能課外活動中心」及網上學習平台「開學StartlearningHK」，今年6月訪問436名幼稚園及小學生家長，發現新冠疫情下，逾八成受訪家長表示「無時間管教」，其中3成（30.1%）月入低於2萬元的家庭，指在管教方面遇到很大至極大壓力。

調查機構發現在疫情爆發前，月入2萬元或以上收入較高家庭，大多會讓孩子報讀2至3個興趣班，至於基層家庭方面，近六成（59.2%）會為孩子報讀1個興趣班。但受疫情影響停課時，不同收入群組家庭，均有過半表示會削減學童參與興趣班數量，甚至完全取消參與。調查亦顯示，55%月入逾5萬元的家庭表示會完全暫停學童參與興趣班，反映停課期間，各階層學童參與興趣班的數目差距反而縮窄。

唐家麟（中）期望線上線下興趣班可相輔相成，孩子可透過線上學習興趣課程發掘潛能，並配合適當實體興趣課程，保持孩子社交能力，善用暑期時間。（黃穎津攝）

家長孩子共同訂立時間表 溝通態度切忌高高在上

家長教育計劃講員及促進員呂燕華指出，兒童上課方式轉為在家學習，與同學交流減少，可能會導致兒童情緒出現波動。她建議家長可與孩子共同訂立學習時間表，並根據小朋友興趣、能力，一同選訂網上學習資源，鼓勵小朋友自主學習。時間表搭配亦應動靜皆宜，預留一些休息時間予子女，並鼓勵孩子參與家庭事務，促進親子關係。

呂燕華續說，明白疫情之下，家長亦面對着種種挑戰。因此在管教孩子時，建議家長要留意自己情緒反應，必要時要找人傾訴，亦切忌以高高在上的態度與子女溝通。

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為讓不同階層學童有平等學習興趣班的機會，博研亦推出一站式綜合網上平台，供幼稚園及小學生線上學習學術、音樂、魔術等不同課程。

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