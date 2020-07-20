【新冠肺炎】六月錄得22.6萬宗綜援個案　失業類別升0.9%

最新一季的失業率達到6.2%，逾15年新高。社會福利署今日（20日）發表最新的領取綜合社會保障援助個案數字。六月份整體領取綜援的個案為22.6萬宗，較五月份減少348宗，按月跌幅為0.2%。在失業類別方面，數字較5月份下跌15.8%至1823宗，惟仍是2019年6月的3倍。

根據社會福利署的數字，六月底領取綜援的個案總數為226,734宗，受助總人數為319,811。6月份整體領取取綜援的個案較五月份減少348宗，按月跌幅為0.2%。

失業類別個案上升0.9%

就個案類別分析，失業類別個案上升0.9%，有18,600宗；低收入類別個案的按月跌幅為3.4%，有2,826宗；年老類別個案下跌0.6%，有133,681宗；單親類別個案上升0.7%，有24,932宗；健康欠佳類別個案上升0.5%，有25,232宗。永久性殘疾類別個案上升0.3%，有17,248宗。

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社會福利署指，失業類別個案的新申請數字持續下降，由四月份的3,957宗的高峰下降45.3%至五月份的2,164宗，六月份的數字較五月份進一步下降15.8%至1,823宗，惟六月份的數字仍較2019年六月增加約三倍。