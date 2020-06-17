綜援金10年上調約四成　政府將盡快推行一次性改善綜援措施

新冠疫情持續逾半年，本港失業率高企。政府昨日（16日）公佈3月至5月失業率為5.9%，創15年新高，連月來因失業領取綜援的人數也一直增加。有意見認為綜援計劃下的補助金和特別津貼的調整往往未能追上綜援受助人實際生活開支的生活。 勞工及福利局指，政府會按照既定機制調整租金津貼及綜援，加上財委會早前已經通過《2019年施政報告》，當中包含多項改善綜援的措施，政府將盡快推行，惟大幅度上調高租金津貼最高金額只屬於一次性的特別安排。

勞工及福利局在回覆立法會書面詢問時指，政府每年都會按既定機制變動調整綜援金額，並根據甲類消費物價指數私人房屋金指數調整租金津貼最高金額的水平。綜援金額從2011年至2020年已經按照機累計上調40%。

《2019施政報告》中有多項改善綜援措施，包括將租金津貼最高金額按合資格成員人數調高約6%至31%。早前已經財委會批准有關建議，政府會盡快實施。不過勞工及福利局指，相關措施只屬於一次性的特別安排。政府在調高綜援租金津貼時，需要審慎考慮對私人租賃市場可能會引發連鎖反應，以免令較基層的出租單位租金相應上升。不過政府明年會繼續按既定機制調整租金津貼最高金額水平。

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