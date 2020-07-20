【新冠肺炎】疫情大爆發　「應檢盡檢」為何做不到？

周日（19日）香港確診過百後，周一再錄得73宗新個案，疫情防控急轉直下。新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏發文，評論香港疫情大爆發之因，是香港一直採取「應症就診」，沒有像北京早前爆發新一波疫情時一樣，迅速開展了精準的「應檢盡檢」，擴大檢測開始大排查和普篩。

「應症就診」和「應檢盡檢」各有利弊。前者前期投入少，但一旦爆發則會造成更大的「社會經濟成本」損失。後者投入多，卻是及早排查源頭，堵截傳播的不二法門。因此當疫情受控、影響範圍小的時候，社會或能就兩種模式的利弊進行討論，根據經濟、民生需求擇優而選。香港社會也確實曾在經濟、民生與防疫需求的平衡上取得過小成就。只是當疫情升溫，迫切需要快速控制增長時，嚴厲的社會措施和投入較大的「應檢盡檢」模式便成為必須。

然而一直施行較為寬鬆的防疫措施和以「應症就診」為主的香港政府在實踐「應檢盡檢」上困難重重，漏洞百出。比如，在高危行業排查檢疫方面，便因政府安排考慮不周，而有高危行業從業者不願參與政府提供的免費一次性檢測。以的士司機為例。第三波疫情早期個案部分來自的士群組，政府特將的士司機納入首批免費檢測的四個高危行業之一，原估計約涉7萬的士司機。然而運輸署在登記首日只收到2628個致電預約，反響並不積極。

張文宏稱，香港沒有像北京早前爆發新一波疫情時一樣，出現第一宗病例後就迅速擴大檢測，這背後是基於香港將疫情控制在「低水平」而非「清零」的理念。圖為運輸署為的士司機安排接受病毒檢測。（羅國輝攝）

檢測執行不容易

有的士司機於社交群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，擔心「成班人一見免費一窩蜂去做」，反令檢測過程更高危。對此，為了增加自願檢測的吸引力，政府需改善地點時間分流措施。比如與業界溝通，是否增開其他檢疫地點，或延長、分流檢測時段，又或是採取居民樓派發檢測瓶的辦法。

同時汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠亦反映，有司機擔心確診後需要停工，害怕面對檢測結果而迴避。對此，政府不應忽略前線工作者檢測確診後，建立周全的經濟支援、保障措施，以減少他們因經濟顧慮放棄檢測的顧慮。在疫情更趨嚴重時，政府更應與專家、工會協商，是否需要升級措施，將自願檢疫變為強制檢疫，採取持證上班的方式以保萬全等。

政府在前線、高危行業的排查工作值得改善，而市民自願檢測所面對的困境亦須政府重視。疫情之下，無論是因為家庭、工作關係需要出境的居民，又或是想要自測以求安心的居民，核酸檢測都已成為一種剛需，亦有助於社會排查潛在風險。然而即便政府在6月認可八間私家醫院及私營化驗所進行病毒檢測，公眾的核酸檢測之路依然困難重重。除了早已為人詬病的費用昂貴，多間醫院檢測資訊更新不透明、及時和供不應求以致大排長龍亦造成了不少困擾。比如有荃灣港安醫院的檢測預約，早在周六（18日）就排到了本月31日。有記者走訪多間醫院發現不少醫院門外都豎立告示牌，指當日檢測名額已滿，然而網上查看配額詳情的網頁卻又問題頻出，更新不及時，令市民四處「撲位」增加風險。

2020年7月17日，運輸署開始為的士司機安排接受一次性免費病毒檢測服務。有司機到林士街停車場臨時樣本採集中心接受檢測。（羅國輝攝）

對此，政府可對提供檢測的醫院和化驗所的資訊更新做出統一要求及標準。而衛生署亦可與相關機構和市民代表協商，探討是否有空間做出彈性處理，就有特殊需求的人士建立檢測優先次序。而最根本的是，政府應與更多民間機構相配合，擴大檢測樣本。比如香港海康生命科技有限公司就曾與3月初去信政府，表達無償捐贈公司病毒檢測技術的意願。該公司的檢測技術比政府正使用的技術更靈敏，可一次檢測400個樣本，檢測僅需時4至5小時。此外，科技大學、理工大學、香港大學李嘉誠醫學院等研究團隊均有快速檢測技術，政府應與他們積極聯繫，展開合作，擴大檢測數目。想要做到「應檢盡檢」，政府便不能只是開放幾間認可的病毒檢測機構，而是要更積極地擔負起統籌、協調、調高效率和拓展新渠道的工作。

香港確診過百，無源頭個案頻現，以致通過大規模檢測排查風險成為了當下必要之舉。然而香港政府的「應檢盡檢」力度和配套措施皆不足，導致如今仍然檢測不夠，一鍋粥的亂局。政府必須拿出魄力和決心開啟嚴格的大規模排查，或才能防止香港疫情惡化至下一個階段。