新冠肺炎｜公院病床使用率達77%　醫管局減一半非緊急手術、檢查

疫情持續，公立醫院病床供應嚴峻。醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯今早（21 日）表示，現時病床使用約77%，將升至80%的臨界點，局方在調配人手也有壓力，故要停止其他的非緊急服務，未來將減少一半住院預約手術或檢查，以及兩至三成的一般新症。他預料每日有數千名病人受影響，會逐一通知相關病人。

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯。（資料圖片 / 張浩維攝）

張子峯今日先後接受港台《千禧年代》及商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，他表示過去平均每日新增50宗確診個案，倘疫情持續下去，對醫管局構成十分大壓力，因為需要調配其他同事支援。他指，有必要暫停非緊急及非必須的服務，未來將減少一半住院預約手術或檢查服務，以及兩至三成的一般新症，預料每日有數千名病人受影響。他又稱，醫院會以電話方式通知有關病人，希望受影響病人能體諒。



病床供應緊張嚴峻

現時醫管局共有1200多張負壓病床、600多間負壓病房；二線則有400多張病床。張子峯指出，病床的使用率已達77%，「如果去到八成就好嚴峻，因為一定要留返啲，有時急症室會收到個案入嚟。而且仲要清潔不斷流轉。」

他又透露，由於每名確診者均會有數名密切接觸者，部份患者曾到筵開幾十圍的聚餐，其接觸者已佔用很多病床資源。他指出，這兩星期或需大幅延後公立醫院的非緊急服務，包括手術及例行檢查，尤其是需要佔用病床的項目。



用呼吸機病人也要轉病房

公共醫療醫生協會會長馬仲儀也表示，今波的患者與上一波不同，大多患者都出現肺炎，「好似伊利沙伯醫院咁病床太迫，有病情穩定，仍然要使用呼吸機嘅病人都要轉病房。」病房使用率達八成，她形容已經是「好逼」，因為要留一定的病房給疑似患者，「如果佢哋唔係確診，即時又送返出去普通病房，好似車輪轉咁，所以一定要留啲位。」