Chickeeduck愉景新城店已清場　周小龍：擬為民主女神像「搬家」

位於荃灣愉景新城的連鎖童裝店Chickeeduck，早前於店内放置手持「光復香港」旗幟的港版「民主女神像」，随後被業主通知不獲續租。 搬遷令今日（21日）屆滿，現場所見，店舖已人去留空，據附近商舖店員所指，該店昨已清場。Chickeeduck行政總裁周小龍接受《香港01》查詢時則透露，正計劃為「民主女神像」搬家，重置於其他分店，現與業主洽商。他又指，考慮到國安法條文含糊，會將「光復香港」旗幟換成黑旗，但憂慮最終仍不獲業主肯首，「如果係咁，會非常失望。」

記者今日前往愉景新城視察，發現店舖外已用圍板圍封，店內則已清空，有附近店員透露，該店於前日(19日)最後一天營業，昨天則陸續清場，至於民主女神像則已移走多時。

周小龍接受《香港01》電話訪問時指，今天將會如期交場，他又透露，正計劃將民主女神像重置於其他分店，現與所屬業主洽商。不過，由於國安法條文含糊，現時民主女神像手持的「光復香港」旗幟，將會更換成黑旗，「都要小心保護自己」，他又指，現時業主仍在考慮當中，「雖然商場富可敵國，但都係怕高層打壓」，周又不諱言，倘無法如願，將會非常失望，但暫時未有其他計劃。

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翻查Chickeeduck官網，現時共有12間分店，遍及港九及新界商場，包括銅鑼灣祟光百貨、九倉旗下的海港城、荷里活廣場，與愉景新城同屬新世界的K11 MUSEA，新鴻基旗下的MOKO、新城市廣場、東港城、Yoho Mall，嘉里建設旗下的Mega Box，信和旗下的屯門市廣場，以及多間地產商合資擁有的東薈城名店倉。

6月30日晚，周小龍在記者會後約晚上9時，移走荃灣愉景新城分店的民主女神像。（歐陽德浩攝）

周小龍早前表明參選今年的立法會選舉「體育、演藝、文化及出版界」，預料會同港協暨奧委會副會長霍啟剛競爭。