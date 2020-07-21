新冠肺炎｜大律師李家齊初步確診　曾探訪赤柱監獄、荔枝角收押所

新冠肺炎疫情肆虐全港，消息指，曾任裁判官的執業大律師李家齊昨晚（21日）初步確診新冠肺炎。據悉，他上周四（16日）曾到區域法院處理案件，該庭由法官郭偉健負責。 懲教署表示，李家齊分別在本月3日和4日公務探訪赤柱監獄兩名還押在囚人士，及在本月11日公務探訪荔枝角收押所一名還押在囚人士。當時他與在囚人士均有戴口罩，探訪室內已加設透明膠片。

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據了解，曾任裁判官的執業大律師李家齊昨晚初步確診新冠肺炎。據悉，他上周四（16日）曾到區域法院處理案件，該庭由法官郭偉健負責，二人相隔數米。

大律師李家齊（資料圖片）

另外，懲教署回應指，初步確診的律師分別在本月3日和4日公務探訪赤柱監獄兩名還押在囚人士，及在本月11日公務探訪荔枝角收押所一名還押在囚人士。署方早於3月下旬開始加強公務探訪的防疫及消毒措施，包括要求他們量度體溫填寫健康申報表、探訪人士及在囚人士均須戴上口罩，以及在探訪室內加設透明膠片。除了每日恆常清潔消毒外，署方每日加設兩節清潔消毒探訪室時段。

現時相關在囚人士並沒有出現病徵，署方已即時將相關在囚人士隔離及進行醫學監察，亦已全面清潔消毒相關地方。署方會與衞生防護中心保持緊密聯繫，密切監察情況。