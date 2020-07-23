張震遠案｜與財務總監串謀詐騙證監會　張被判入獄4年

被指為頭號「梁粉」的前行政會議成員張震遠，涉任商交所主席時串謀財務總監蔡達英，隱瞞商交所惡化的財務情況，以避免遭證監會撤回自動化交易服務認可。經審訊後，張於上周五(17日)被裁定串謀詐騙及欺詐罪成，法官今(23日)在區域法院判張入獄4年，並稱已考慮張的背景及他對社會的貢獻，又禁張出任董事5年，至於認罪的蔡則被判入獄1年。

被告張震遠（61歲）早前被裁定一項串謀詐騙及一項欺詐罪罪成。串謀詐騙罪指他於2012年5月至2013年5月，與蔡達英串謀向證監會隱瞞商交所的財務狀況，令證監會沒有撤回給予商交所的自動化交易服務認可；欺詐罪則指張於2013年4月12至17日，意圖詐騙誘使佳富達財務交出3000萬元。

蔡達英（51歲）於2018年承認串謀詐騙罪，並於審訊中任污點證人頂證張。

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張以多個手法隱瞞財務狀況

案情指，商交所於2008年成立，並於2011年4月獲自動化交易服務的認可，惟它於翌月已出現財政困難。而證監會遂向張表示，若商交所未能證明有足夠資金長期營運，將會收回認可。張則以多個手法隱瞞財務狀況，包括把7張金額介乎700萬至3500萬元的支票存入商交所，但之後全部彈票；商交所亦向證監會遞交有關不實的財務報表。蔡達英在作供時稱，張指支票的款項為朋友的借款。張又指示蔡，不用就彈票一事通知證監會。

訛稱股票未抵押予任何人

此外，張為取得短期資金，於2013年4月向佳富達的經理吳海璇訛稱，其新效控股有限公司的持股，並未抵押予任何人，以誘使佳富達提供3000萬貸款。

至2013年5月，證監會發現商交所虛報獲得3000萬美元注資，撤回其認可，並揭發事件。

相信蔡奉命行事

法官早前在裁決指，張為求開脫而度身訂造證供。雖然張聲稱不太理解商交所的財務狀況，但證據顯示他積極參與公司的運作。法官又認為蔡的證供誠實可靠，案發時是奉命行事。法官亦相信，張指示蔡去整理令證監會滿意的報告。

張為保商交所致破產收場

辯方求情時指，張案發時相信商交所對香港有利，當時盡力保著它至最後一刻，最終換來破產收場。辯方又指，張多年間兼任多項公職，又呈上多封求情信，包括行政會議成員羅范椒芬及立法會議員石禮謙的信件。

案件編號：DCCC718/2017