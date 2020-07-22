DSE 放榜｜狀元讀書心得：今日唔做聽日都要做　填鴨式教育需思考

2020年中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，今年共有7名學生考獲7科5**成為「狀元」，當中2人為在數學延伸部分考獲5**的「超級狀元」。7名狀元，其中3人來自聖保羅男女中學、2人來自拔萃女書院，香港華仁書院及皇仁書院各佔1名。 疫情之下應考文憑試，幾位狀元在讀書上有何心得？港華首個DSE狀元依靠一句座右銘堅持：「今日嘅事唔做聽日都要做。」男拔「榜眼」則直言，香港「填鴨式教育」下，學生要在死記硬背當中穿針引線，自己思考當中的意思。

香港華仁書院今年誕生首個狀元洪臻（左），他在中文、英文、數學、通識、化學、生物、企業、會計與財務概論同樣獲得5**。（資料圖片）

7名狀元全部來自傳統名校，包括香港華仁書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學及皇仁書院。喇沙書院則有學生考獲6科5**以及丙類科目獲得A級成績。

每朝七點起身做卷 座右銘：今日嘅事唔做聽日都要做

在準備文憑試期間，香港華仁書院的洪臻每天都會按照時間表作息，每朝7點起床，在精神狀態最佳的時間做卷，然後改正錯處，將做錯的題目寫在「錯題薄」，在考試前不斷複習。他提到，午飯後會繼續做卷，將學校和公開試往年的試卷複習一次，到晚上睡前三小時再背書。他認為，除了溫習上的技巧外，最重要是訂立合適的作息時間；他直言，每天需要在家溫習十多個小時，對他而言是消磨自己動力的做法，因此他會確保自己有足夠的休息時間，「再重投學習先會更有動力精神會好啲」。

成為香港華仁書院首個文憑試狀元，洪同學除了為自己訂立有效的溫習模式外，亦全靠一句座右銘「今日嘅事唔做聽日都要做」，他提到在網上無意中見到這番說話，在疫情停課期間，沒有老師在旁叮嚀，這句說話就成為他最大的鼓舞，提醒他為自己訂立好時間表，不要拖延下去。

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溫習要持久付出 亦要花時間休息及抽離

拔萃男書院今屆誕2名考得6科5**的「榜眼」。其中一名榜眼社嘉縉認為，文憑試是一埸持久戰，需要耐力去應付，但持久付出的同時，亦要花時間休息及抽離。

另一名榜眼沈旭程認為，在香港「填鴨式教育」下，學生要在死記硬背當中穿針引線，自己思考當中的意思。

花時間鞏固所學 「收獲必是正比」

皇仁書院狀元吳浩渝回憶指，DSE受疫情影響延期舉行，令他一度感到忐忑，擔心考試會被取消，幸最終順利完成。他形容本屆經歷獨一無二，勉勵大家面對特別情況時調整心態及步伐，花時間鞏固所學，「收獲必是正比。」

要時間分配得好才能不鬆懈 保持讀書動力

女拔「文科狀元」羅穎賢（Vermeer Elena Yin）表示從來沒有補習，在疫情底下考試，要面對考試延期、取消口試等意想不到的難關，較預期緊張。她因而意識到分配時間的重要性，要時間分配得好才能不鬆懈、保持讀書動力，「今年考試延期後更加需要打一場持久的心理戰，所以我也會分配時間給自己休息、放鬆心情，例如每晚與家人看電視，以保持正面態度。」

另外，羅穎賢認爲溫習應該重質不重量，所以會盡力找不同有效的溫習方法，例如畫表、寫Flashcards（閃字卡）、寫錯題簿等。