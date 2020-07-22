DSE 放榜│香港華仁首誕文憑試狀元　立志從醫：醫護付出毋庸置疑

2020年香港中學文憑試今日（22日）放榜，香港華仁書院今年誕生首個7科5**的狀元洪臻。接受訪問時，洪同學表示，自己自幼身體不佳，明白醫生對社會意義重大，因此希望入讀香港大學的醫學系，將來成為醫生。 本港新型冠狀病毒出現第三波疫情，他認為，當普羅大眾都擔心疫情，在前線工作的醫護人員付出更是毋庸置疑，令他反思醫護的工作是對病人的一份承諾和責任，背後亦要承受著高風險，疫情令他更加堅定成為醫生的志向。

2020年香港中學文憑試今日（22日）放榜，香港華仁書院今年誕生首個狀元洪臻，他在中文、英文、數學、通識、化學、生物、企業、會計與財務概論同樣獲得5**及數學延伸部分單元二獲等級4的佳績。

2020年香港中學文憑試放榜誕4男3女7科5**狀元。其中一位是來自香港華仁書院的洪臻，他取得7科5**。（鄭子峰攝）

DSE延期一個月感措手不及 最感激母親支持

洪臻得知成績後除了開心，亦感覺如釋重負，「覺得付出努力有成果」。今屆中學文憑試因疫情延期一個月，他坦言心情難免感措手不及，幸學校一直以來的教育，令他學會在疫情下，即使不能上課和沒有師長的指導下亦自發學習。獲得佳績，除了感激學校的培育，他最感激母親一直以來的陪伴和鼓勵。他提到，媽媽在每個考試的早上都會提早起床目送他出門，並對他說一番打氣的說話，又會在家等他考試結束後回家，令他十分感動，「喺考試期間得到好大支持」。

取得7科5**的洪同學。（視像截圖）

自幼患立志慢性扁桃腺炎 受家庭醫生啟蒙冀成為醫生

洪同學小時候已有成為醫生的志向，他自八歲患有慢性扁桃腺炎，每當「上火」時連吞口水都會感到痛楚，因為睇病經常接觸家庭醫生，讓他了解醫生的日常工作，對醫生這個職業有了嚮往。加上在醫生的治療下炎症亦有所好轉，令他明白醫生對社會和病人的意義重大，醫生對他的關懷照顧啟蒙他立志日後成為醫生，幫助更多病人。

港大情意結 望入讀港大醫學系

洪臻最希望可以入讀港大醫學院，笑言對港大「有少少情意結」，自幼居西環加上小學時就讀鄰近港大的聖安多尼學校，讓他建立起一份「情意結」。他又提到，港大的醫學課程採用問題導向學習的教學模式，讓每個同學一步步地討論和分析臨床個案，相信這種學習模式會更適合自己，能助他未來成為醫生親自診症時應對不同情況。至於專科方面，他就期望，在六年醫科生涯和一年實習期間不斷摸索，了解不同專科的要求，從而尋找日後適合自己的出路。

醫護付出毋庸置疑 疫情堅定他成為醫生的志向

新型冠狀病毒出現第三波疫情，他認為，當普羅大眾都擔心疫情，在前線工作的醫護人員作付出更是毋庸置疑，令他反思醫護的工作是對病人的一份承諾責任，背後亦要承受著高風險，疫情令他更加堅定成為醫生的志向；他又期望，日後在醫療人手上和為不同病人出一分力。至於問到對醫護凍薪的看法，他就認為自己尚未成為醫護的一份子，不了解現時的薪酬安排，但對他而言「人工唔係最大考慮」。

對於早前有醫護發起罷工，他表示，醫護站在抗疫最前線，承受最大壓力，又理解他們的心情不安，急切期望封關；他認為醫護有罷工的權利，但政府亦有不同的考量，最重要是政府與醫護人員之間應該了解雙方的難處和易地而處。至於在政府的抗疫工作上，洪臻認為疫情令很多市民心理不安，政府在收緊限聚令上有成效。