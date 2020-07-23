新冠肺炎｜倡傚獅城　延立會選舉投票時間　許樹昌：如期未必唔得

本港疫情反彈，各界關注9月的立法會選舉能否如期進行，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（23日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時認為，現時尚餘數星期，防疫措施加辣後倘能減少新增個案，「（如期進行選舉）未必唔得」。 他又認為，可參考新加坡做法，包括延長投票時間及保持人群距離，被問到是否樂觀？「做我哋呢行無得唔樂觀， 悲觀咩都做唔到，最好減至兩位數，甚至個位，咁就『穩陣』好多。」

許樹昌認為，現時距離立會選舉尚餘數星期，倘確診個案回落至雙位數，甚至個位數，則會更「穩陣」。(資料圖片)

他又提到，政府於上周三及本周一先後收緊措施，包括晚市禁堂食、室內需戴口罩等，由於屬漸進式，遂需時觀察成效。他又指，不少私人企業相繼跟隨實施居家工作，繁忙時間已較少人，他認為倘需進一步收緊措施，可考慮規定酒樓只做外賣，不可堂食，「諗點樣唔畀人群聚集」。

他又認同主持人所言，環境污染較早前常見，他舉例指，有酒樓舉辦大型活動後，幾日後光顧的食客亦相繼中招，他估計，飛沫或飛散至四周，由於室內空氣不流通，或存於金屬桌子上，他認為酒樓應進行大清潔。

至於疫苗採購方面，他則指，全球現有24種疫苗正進行臨床測試，他相信政府會索取資料接洽廠商，他又指，現階段難購入700萬人的份量，認為可跟隨季節性流感準則，以高危人士優先，包括長期病患、長者及醫護等。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼