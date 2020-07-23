新冠肺炎｜女患者四度訪新世紀廣場PURE yoga　導師員工未有病徵

新冠肺炎疫情嚴重。健身中心集團PURE公布，旗下PURE Yoga一名46歲女會員今日（23日）確診，事主由7月18日起不適，於21日接受病毒測試，不適前14天內，由7月5日至7月14日分別四次到訪旺角新世紀廣場的分店，均由同一名瑜伽老師授課。集團表示，已安排有關瑜伽老師及該中心的前線員工接受病毒測試，所有人均未出現病徵。

PURE Yoga一名46歲女會員今日（23日）確診。（資料圖片）

據PURE發出的通告，該名確診女會員由7月5日至7月14日，分別四次到訪旺角新世紀廣場的分店，包括於7月5日早上8時55分、7月8日早上6時46分、7月12日早上8時55分、7月14日早上6時34分，到訪參與Ashtanga Mysore瑜伽課及Yin瑜伽課。

該集團表示，課堂均由同一名瑜伽老師授課，於所有課堂都有戴口罩，已為該老師及該中心前線員工安排病毒測試所有人均未出現病徵。該集團指，如會員曾於接近時段到訪該中心並有任何不適，建議盡快接受病毒測試，並指該中心已徹底清潔消毒。

另外，該集團交代，上周六PURE Yoga旺角朗豪坊辦公大樓的確診個案，所有與該個案有接觸的老師、員工及學生的病毒測試結果呈陰性。

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