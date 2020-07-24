新冠肺炎｜廣東收緊跨境車入境　有司機未能過關　或誤貨物供應鏈

深圳及珠海宣佈昨（23日）起收緊跨境貨車司機入境要求，規定司機由香港入境時，必須持有72小時內發出的核酸檢測陰性結果證明，有別以往7日內發出的規定。 落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉今（24日）於港台《千禧年代》表示，新安排突變，結果司機需更密集輪候檢測，導致檢疫站大排長龍，有人甚至等候4個多小時，較以往多逾倍時間。他指，或會延誤本港貨物供應鏈，及令司機身心俱疲，但收緊無可厚非，促當局加派人手處理檢疫。

深圳及珠海宣佈進一步收緊跨境貨車司機入境要求。（資料圖片）

新安排惡劣 司機等候4小時

蔣志偉表示，新規例下，核酸檢測證明需由7天有效期，收緊逾倍至72小時。他指，司機進入內地前，需前往前定檢疾站接受檢測，舊制下平均一個多小時便可完成，惟昨日更改新安排後情況惡劣，有司機等候長達4個多小時。

塞車嚴重 未能過關

「噚日塞車情況好嚴重」，他認為，檢測安排突變，更多過境司機需要停車排隊進行檢測，結果大排長龍，他又指，有司機昨日中午12時許進行檢測，惟今日早上7點多仍未取得結果，「搞到過唔到關。」他相信，此舉會延誤本港貨物供應鏈，亦令司機身心俱疲，但收緊無可厚非，他呼籲當局加派人手，應付新增檢測額需求。

蔣志偉表示，昨天更改新安排後情況惡劣，有司機等候接受檢測長達4個多小時。（資料圖片 / 余俊亮攝）

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