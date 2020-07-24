新冠肺炎・7.24｜增123宗確診再創新高　另加100宗初步確診

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，截至前日（22日）午夜全日新增118宗確診，累積個案增至2,250宗。昨日（23日）全日再增123宗，連續三日刷新單日新高，累計增至2,373宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日（24日）暫有約100宗初步確診個案。

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【01:28】深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部公布，按省疫情防控工作統一部署，深圳市已暫停實施深港互認隔離醫學觀察政策，在香港完成強制檢疫14天隔離後，並在24小時內入境深圳人士，入境後再需接受14天隔離醫學觀察。

7月25日【00:25】衞生署衞生防護中心將擴大監測計劃，倘市民認為屬於較高感染風險，並出現輕微病徵，將可前往醫管局指定的22家普通門診診所獲取樣本瓶以作深喉唾液核酸測試，樣本將交予私營化驗所進行化驗，計劃會先試行4周其後再作檢討，預料每日可化驗2,400個樣本，即6.72萬個樣本檢測。樣本瓶只限星期一至五早上7時半至8時半派發，內部通告未有提及是否下周一（27日）開始。

新冠肺炎｜政府擴監測計劃 市民可到22間普通科門診自行取樽檢測 (附22家普通門診診所地址)

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【23:45】本地爆發第三波新冠肺炎疫情，港鐵大圍站上蓋發展項目承建商協盛建築發言人表示，早前主動安排逾百名居於較高危地區的工人進行病毒測試，今日（24日）得知一名在第5座地盤工作的外判扎鐵工匠初步確診，正待衞生防護中心作進一步測試。發言人續指，今晚及明天（25日）會安排在地盤進行大範圍消毒，涉事座數亦會停止工程，直至消毒完畢。

新冠肺炎｜大圍站上蓋地盤工初確診 今早仍有上班 地盤須消毒

【23:11】商務及經濟發展局表示，轄下的創意香港今日得悉一名文書及秘書職系人員初步確診2019冠狀病毒病。局方指，該名確診人員於灣仔稅務大樓40樓負責後勤工作，辦公室並不對外開放，她最近一次上班日期為本周一（20日)。

新冠肺炎｜創意香港一名職員初步確診 於稅務大樓40樓工作

【22:55】再爆發第三波疫情，但市面上並未再次出現「搶購潮」，更有藥房推出買口罩送消毒紙巾優惠促銷。記者今日（24日）到灣仔一帶巡視，發現幾乎所有藥房皆有出售口罩及消毒用品，一盒50個口罩售價介乎79元至250元，產地包括中國、香港、越南等。至於酒精搓手液，則由10元至30元不等。

就記者今日所見，並未有搶購口罩情況，有市民指家中已有存貨，因此也只多買2盒備用。有藥房負責人表示，生意額不升反跌，防疫用品並非必需品，難彌補生意損失。

口罩肺炎｜有藥房指供應足 生意不升反跌 送消毒濕巾谷銷情

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【22:33】 醫管局表示，知悉治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋，已在香港註冊及會安排採購有關藥物，藥廠暫時未安排藥物供應香港，局方會密切留意著藥物進口的情況。有關藥物早前在公立醫院進行臨床測試，目前仍有少量未用藥物暫存在醫院，局方已跟藥廠協調，在有需要時可以處方剩餘的藥物給有緊急需要的病人。

新冠肺炎｜藥廠捐300劑瑞德西韋 醫管局：存貨可用於緊急病人

【22:25】新冠肺炎疫情持續，香港大學誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇的團隊發表兩項最新研究，其中一項研究發現，有3種正處於研發階段的藥物，當中的化合物能有效減少新冠病毒感染細胞數量，最高達85%；另一項研究則發現一種中和單克隆抗體「mAb 2-15」能令倉鼠體內肺病毒濃度降至千分之一。兩項研究已在國際科學雜誌《自然》上發表。

新冠肺炎｜袁國勇團隊掦3藥物減病毒感染細胞數量 最高達85%

【22:05】政府上周聘用內地上市公司華大基因在港開設的華昇診斷中心，為四類高風險人士提供新冠肺炎病毒檢測，惟該檢測中心疑設於大埔太平工業園，此舉惹來附近居民憂慮。工廈業主昨日（23日）入稟高等法院，要求法庭按《失實陳述條例》撤銷租約，以及要求華昇遷離單位。華大回應稱，一向嚴格遵守本地法律並秉持最高的商業操守，已委托律師的處理此事。

新冠肺炎｜指檢測機構華昇診斷中心失實陳述 業主入稟要求撤租

【21:27】其中一名新確診病人（#2348），與早前確診、（#1707） 居於北角城市花園的71歲女確診者，曾一同到獲米芝蓮推介的西環德記潮州菜館晚膳。前者情況嚴重，而老婦亦於確診後翌日不治。《香港01》記者今日傍晚到有關餐廳了解，店員黃先生表示，本月8日的確有兩圍共32人晚膳，沒想到10多日後發現有確診個案，對此感到無奈，會停業最少三日作深層清潔，並且將所有食材及部份用品棄掉以確保安。

新冠肺炎｜米芝蓮推介德記中招 職員嘆：過咗十幾日都要掉晒食物

【20:48】菲臘牙科醫院公布，一名承建商保安員確診2019冠狀病毒病，醫院已即時安排全面清潔及消毒醫院大樓，並會與衞生防護中心保持緊密聯繫。該名保安員最近一次上班日期為本周三（22日)至昨早8時，他工作時有佩戴口罩。他今午獲通知確診，目前已入院接受治療，情況穩定。

【20:12】水務署表示，該署屯門濾水廠繼昨日（23日）晚上有一名承建商工人確診2019冠狀病毒病，該濾水廠另外兩名承建商工人亦分別確診和初步確診，署方指事件對食水安全沒有影響。

新冠肺炎｜水務署屯門濾水廠再有2名承建商工人初步確診及確診

【20:10】消防處表示，兩名駐守於青衣南消防局的消防人員，在病毒測試均呈陽性反應，屬初步確診。發言人表示，二人主要是負責滅火及救援的工作，又指所有當值人員在與市民接觸時亦會做足防護措施，包括佩戴口罩；並會安排與二人可能有緊密接觸的消防人員在家工作及接受病毒檢測，其間會作出適當的人手調配，確保滅火救援行動不受影響。

新冠肺炎｜青衣南消防局2消防員初步確診 周二仍有當值

▼大圍隆亨長者之家撤離▼

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【18:45】康樂及文化事務署今日表示，一名一級康樂助理員初步確診病。該名一級康樂助理員於賽馬會德華公園內新界西樹木組荃灣辦事處上班，負責荃灣及葵青區的樹木管理工作，其工作之辦事處並不是公眾樓層。他最近一次上班日期為上周五（17日）。他早前因身體不適到診所求醫，並於今早獲通知初步確診，目前將安排入院接受隔離治療，情況穩定。

新冠肺炎｜康文署康樂助理員初步確診 於荃灣賽馬會德華公園工作

【17:45】市面人流減少，運輸業受打擊。記者今日中午到中環2個的士站巡視，其中國際金融中心外的士站，有逾40輛的士排隊，車龍長約300米，有司機表示，過往該位置一般是「人等車」，現時卻至少需等候半小時才可接客。有的士工會表示，的士行情史無前例地低迷，形容情況非常嚴峻，較上一波疫情更差，現時早更生意已較疫情前下降逾五成，夜更更大跌七、八成，坦言扣除成本後，每日收入或只有百多元，「不如唔做仲好」。

新冠肺炎｜中環的士「車等人」車龍長300米 司機：生意較3月更差

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新冠肺炎｜新增123個案 連續3日創新高 張竹君呼籲主婦減少買餸

新冠肺炎｜兩消防員染疫 入境主任或屬家居傳染 關注共用更衣室

新冠肺炎｜屯門康和護老中心或有新爆發 另一上門照顧者確診

新冠肺炎｜增三酒家涉確診個案 張竹君：西環德記好似話有好多圍

新冠肺炎｜有私家醫生稱樣本瓶沽清一周 六成病人取樽後「失蹤」

新冠肺炎｜海事處：檢疫令生效至今5個月 1萬多船員獲豁免檢疫

【17:43】張竹君指，手頭上新增的初步確診個案約100宗。

庾慧玲：一名醫療用品公司職員確診，7月17日去過博愛、廣華醫院，21至23日去過伊利沙伯醫院。他主要送醫療用品到醫院，全程有戴口罩，無接觸病人。他的朋友早前確診。

【16:55】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲：

聯合醫院一名運作助理確診，其家人早前已確診。患者在貨倉工作，七名同事被列作密切接觸者。醫管局澄清，聯合醫院無群組爆發。

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：新增123宗確診，創新高，其中8宗輸入，包括多位海員，另外115宗本地個案。連續三日破百。

目前約有一半個案找到源頭，一半找不到源頭，多數是家庭主婦、老人家，少出街，主要買餸飲茶，社區患者多，可能隱性患者多，要減少買餸次數，接觸任何東西後要保持手部衛生。

西環德記酒家，有一名顧客確診（#2348），早前同聚餐有人確診（#1707），情況嚴重，當日聚會有至少兩圍枱。

屯門新墟康和護老中心有一名員工確診（#2254）。員工在病區工作，18人測試深層唾液，今早7至8人有各種感冒不適，其中一人初步確診。護老中心或要撤離，要找地方安置院友。護老院有90多人住，但患者主要在一個病區工作。張竹君呼籲安老院職員要分區工作。

大圍隆亨長者之家，增加一名確診（#2305）、兩人初步確診。今日院友撤離至馬鞍山樟木頭長者度假中心，隆亨院舍環境較逼，因此要疏散。

一名上門照顧長者的人士確診（#2346），住慈雲山，大規模檢測時發現，無病徵，傳染期去過兩三個家庭照顧老人家。

一名警員確診（#2264）；一名消防員確診（#2309），在長洲消防局工作，7月20日最後返工，另外一名消防初步確診；入境處多一人確診。

食肆、街市相關：一人在土瓜灣市政街市海鮮檔工作；一人在何文田明星酒家工作；一人在屯門容龍酒家做露面；二人在紅磡街市工作，分別為清潔和乾貨。

旺角稻香群組多4人確診。

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新冠肺炎｜消息：教育局研究九月「分階段」復課上半日堂

【15:30】據了解，教育局局長楊潤雄昨日與中小學界代表舉行視象會議，討論停課及復課安排。消息指，教育局初步研究九月學校「分階段」復課及半日上課，亦會盡量安排中六學生優先回校，並研究中六生全日上課的可行性。

【15:09】網人有人瘋傳政府將實施「禁足令」，更有網民盜用《香港01》名義就此事發放假新聞。政府Facebook專頁添馬台今天（24日）發文，再次澄清絕無其事，重申沒有計劃實施「禁足令」，對虛假消息強烈譴責。

新冠肺炎｜網上瘋傳政府將設禁足令 政府再次澄清：絕無其事

【13:50】網上有人盜用《香港01》名義發放假新聞，透過Whatsapp等手機應用程式謠傳《香港01》引述民建聯立法會議員周浩鼎稱，政府星期一實施「禁足令」，並停工、停市7天。《香港01》嚴正澄清從無發布有關消息，又指有關的所謂「新聞」全屬偽造，《香港01》將保留一切法律權利，追究捏造散播者的責任。

《香港01》嚴正澄清：從無發布「政府頒禁足令」 保留權利追究

新冠肺炎｜大圍隆亨長者之家撤離 院友送往馬鞍山度假中心隔離

【14:20】大圍救世軍隆亨長者之家兩職員確診及一院友初步確診，當局決定將50名院友送往馬鞍山樟木頭長者度假村檢疫。沙田區議會田心區議員曾杰表示，撤離計劃將於下午開始，而約50位院友初步檢測顯示對新冠肺炎呈陰性。他稱會與領展及房署商討，針對長者之家所在的榮心樓、街市等範圍再重點清洗消毒，好讓居民能出入安心。

港泰護老中心累計有四名院友染疫不治。（資料圖片／梁鵬威攝）

新冠肺炎｜港泰護老中心74歲男院友今午聯合醫院離世 累計16死

【13:45】觀塘基督教聯合醫院發言人今日公布，一名74歲確診感染2019冠狀病毒病男病人（確診個案：第1338號）於今日離世。病人本身入住一間安老院舍，於本月9日入院接受治療，病人治療期間腎及肝功能出現衰竭，病情持續惡化，至今日下午12時48分離世。死者為慈雲山港泰護老中心院友，為該院第四名死亡院友，本港累計有16名患者不治。

【13:15】消息指，今日新增100宗確診個案，是連續三日破百。消息指，青衣南有消防員染疫，早前長洲消防船有一位消防員初步確診。

【12:55】水務署表示，該署屯門濾水廠内進行工程的一名承建商工人確診，事件對食水安全沒有影響。患者最近一次上班日期為昨日（7月23日），工作時有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常他昨晚獲通知確診，目前已入院接受隔離治療，情況穩定。

新冠肺炎｜水務署屯門濾水廠承建商工人確診 昨日仍有上班

【12:50】消息指，港鐵一名港島線及將軍澳線車站維修學徒初步確診，其家人早前亦染病。港鐵已安排消毒其工作地點。

【12:20】消息指，入境處新增一宗確診個案，患者是入境事務主任協會主席黎偉生，他的妻子是早前確診的女高級入境事務助理員。黎在灣仔入境事務大樓返工。目前共有4名入境處總部的員工確診，另外有1名深圳灣管制站的員工確診。

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【11:50】由高風險地區返港者本周六（25日）起，必須到酒店檢疫。當局昨晚終於在網上上載作檢疫用的酒店名單，總共有25間，名單中包括早前已公布的荃灣絲麗酒店、香港觀塘帝盛酒店等，當中柏寧酒店為5星級。不過，柏寧酒店稱沒有收到政府徵用或租用作隔離酒店的請求，曾到訪指定高風險地區的客人入住柏寧酒店前，必須提供病毒檢測呈陰性報告。

香港酒店工會主席徐考澧擔憂25間酒店並非全棟作檢疫用，其他客人亦可入住，容易有交叉感染；他稱有不少會員反映，有強制檢疫人士離開房間，在走廊活動，甚至離開酒店範圍，「著長袖衫就遮住咗條手帶」，加大社區的風險。

新冠肺炎｜政府公布25間檢疫用酒店名單 5星銅鑼灣柏寧酒店上榜

新冠肺炎｜政府公布25間酒店名單 柏寧酒店澄清：非檢疫酒店

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【11:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（24日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，豁免船員檢疫是持續未解決的漏洞，「有常識都知道會出事」。他促請政府取消船員換更豁免檢疫安排，並將強制戴口罩的法例收緊至戶外地方。

新冠肺炎｜海員豁免檢疫如「無掩雞籠」 何栢良：有常識都知出事

香港海員工會主席張世添今（24日）接受港台節目訪問時表示，港府早前的做法「好錯」，亦未如其他容許換班的國家，向抵港船員施加其他限制，變相需靠船員自律，香港成為海員換班的集散港，他贊同在疫情下，需收緊相關檢疫安排。

新冠肺炎｜香港檢疫寬鬆成換班集散港 海員工會斥做法好錯

【10:30】鯉魚門度假村陸續接收輕症患者，瑪麗醫院、屯門醫院等多個醫院都有救護車將患者送到度假村。有離開度假村的隔離人士，向記者揮手。

新冠肺炎｜鯉魚門度假村接收首批輕症患者 有完成檢疫人士離開

【09:20】醫管局今日起啟用鯉魚門度假村作社區隔離設施。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，對度假村的病床流轉感樂觀，相信二線病房配合社區隔離，足以處理第三波疫情。他形容鯉魚門度假村可作為「後院」，正積極考慮在亞洲博覽館建社區治療設施，作為「前院」，屆時部份無病徵或只有輕微病徵的患者不必入院，可在亞博接受隔離，直至兩次檢測結果陰性。

新冠肺炎｜醫管局擬亞博建「方艙醫院」 接收無病徵或輕微患者

【09:00】醫學會會長蔡堅表示，深喉唾液測試服務供不應求，有私家醫生向衞生署索取樣本樽，六天後仍未獲發。他批評衞生署無向診家醫生提供基本資源，令病人感到不滿。他建議政府向全港市民派發醫療劵，從而可到私院接受檢測，減低公營化驗壓力。

新冠肺炎｜醫學會：有醫生向衞生署索樣本樽 等足六日都未收到

▼觀塘檢疫酒店、大圍隆亨長者之家、下葵涌中醫診所▼

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【01:48】衞生防護中心更新確診患者到訪過的地方，名單再新增45間食肆，當中再有兩間稻香集團酒樓上榜，包括在荃灣千色匯的稻香．茶居、上水龍豐花園的稻香超級漁港。此外，旺角雅蘭中心稻香再多4人確診，當中2人屬慶回歸晚宴群組。

新冠肺炎｜增45間食肆有患者到訪 上水、荃灣稻香上榜（附名單）

【01:33】衞生防護中心更新確診者行蹤資料，有患者分別居於新蒲崗譽・港灣8座、油尖旺漾日居1座及屯門黃金海岸二期32座，另外亦新增4名患者居於紅磡海逸豪園，該屋苑至今累計有6人確診。

至於群組方面，旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組新增2名確診患者，他們分別居於九龍城崇廉樓及油尖旺西貢街19號。而葵芳新都會廣場潮庭群組，則新增一名患者，居於葵青荔景紀律部隊宿舍三座。

新冠肺炎｜患者住所全覽 譽港灣上榜 海逸豪園累計6人染疫

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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【01:30】香港聖公會九龍城青少年綜合服務中心表示，中心於7月22日（星期三）下午接獲衛生防護中心通知本中心有職員確診新型冠狀病毒，據悉是懷疑透過親朋接觸感染。

由於中心按疫情需要，早於7月13日起已暫停開放，該名確診職員在此期間並沒有和任何服務使用者接觸。中心於7月22日全面關閉及暫停服務，並按衛生署指引進行徹底清潔及消毒。

新冠肺炎｜港6孕婦確診3人已產子 醫生：剖腹分娩須於負壓手術室

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昨日總覽：

新冠肺炎｜周五起鯉魚門度假村接收輕症患者 首批料涉30人

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新冠肺炎｜醫療輔助隊員確診 無參與抗疫工作 曾到石硤尾中心

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新冠肺炎｜六貨船各一名船員確診 140船員於南丫島對開海面隔離

新冠肺炎｜政府或研關商場 零售店：係就快 反正7點後變死城

新冠肺炎｜多區食肆持續爆疫 政府或研全日禁堂食等措施

新冠肺炎｜新增118個案再破單日最高 累計2,250宗確診及15死

新冠肺炎｜口罩令首日 商戶拒帶罩：好熱、唔好意思