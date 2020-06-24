新冠肺炎︳居住劏房單身人士在疫情下支援不足　靠積蓄過活

疫情下的失業率上升，關注綜援低收入聯盟表示，政府和社會對單身人士的支援不足，大部分商界和社福機構的援助計劃以家庭為主，單身人士未能受惠。 有單身人士曾經申請商界和社福機構的援助計劃，但因為沒有18歲以下家庭成員，或是有微薄散工收入，不獲批資助申請。

關注綜援低收入聯盟組織幹事林俊彤指出，在疫情下單身人士，特別是長者的貧窮問題更趨嚴重。他又說援助計劃的審批門檻高，缺乏彈性，單身長者往往難以申請。（陳家怡攝）

關注綜援低收入聯盟表示，疫情下的失業率上升至5.9%，政府和社會的經濟支援不足，雖然有商界和社福機構推出援助計劃，但計劃受眾以家庭為主，令單身人士未能受惠。

關注綜援低收入聯盟組織幹事林俊彤指出，根據《2018年香港貧窮情況報告》，2018年的本港貧窮住戶的一人住戶佔約30% ，有約19萬戶，僅次於二人住戶。他指出在疫情下單身人士，特別是長者的貧窮問題更趨嚴重。他又說援助計劃的審批門檻高，缺乏彈性，單身長者往往難以申請。

有單身人士曾經申請商界和社福機構的援助計劃，但因為沒有18歲以下家庭成員，或是有微薄散工收入，不獲批資助申請。（陳家怡攝）

50多歲的陳女士原本在藥房工作，社會事件期間藥房生意欠佳，她被解僱後做清潔、洗碗等散工。疫症出現後她經朋友介紹工作，在全職員工休息時擔當替工，收入並不穩定。她在1至3月的上班日數最少，只有十多天，月入得4,000至5,000元。

她居住劏房的月租約3,000元，又要應付高血壓的覆診和藥物費用，疫情下還要花費購買口罩，每月所需開支約7,000-8,000元。由於口罩價格昂貴，她寧願重覆使用口罩。

她表示現時以積蓄過活，但看不見前景。她曾申請商界和社福機構的資助計劃，惟單身人士和散工收入不符合條件，不獲批資助申請。她認為自己仍有能力自力更生，不欲領取綜援，希望社會各界支援單身人士。

關注綜援低收入聯盟組織幹事黃佳鑫表示，縱然申請綜援人數上升，但更多人不願領取綜援，促請政府推行失業援助金。（陳家怡攝）

同樣曾經申請資助計劃的關先生表示，疫情前在做旅客生意的零售攤檔工作，以前收入有6,000至7,000元，已經差不多半年沒有開工，靠積蓄應付日常開支。劏房月租近5,000元，他表示如果沒有政府派發的一萬元都交不到租金。

60歲的他是單身人士，沒有兒女，因此不獲批申請商界和社福機構的資助計劃。他表示年紀大在經濟不景情況下求職困難，又說從未供款強積金，未能受惠於政府的保就業計劃。

關注綜援低收入聯盟組織幹事黃佳鑫表示，縱然申請綜援人數上升，但更多人不願領取綜援，促請政府推行失業援助金，並希望政府，商界和社福機構加強支援單身人士。