新冠肺炎｜增133宗確診再創單日新高　一患者潛伏期參加40人船P

社會新聞
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本港新冠肺炎第三波疫情持續，昨日（24日）全日新增133宗確診個案，當中本地感染個案佔126宗，是連續第四日單日數字破百，再刷新單新確診新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日初步確診個案也有超過100宗。

張竹君透露，一名患者曾於7月12日參加一個遊船河活動，整個活動約有40多人，相信有可能出現更多個案。

院舍方面，復康院舍聖公會福利會康恩園一名居住人士確診。大圍隆亨邨長者護老中心及屯門新墟康和護老中心群組擴大，職員及院友需接受檢疫。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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青衣南消防局三人確診　20人需檢疫

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，由昨日截至今日凌晨，本港新增133宗確診個案，本地個案佔126宗，當中至少55宗源頭不明，不過仍在調查中。

張竹君表示，50宗個案與家人或同住相聚有關；21宗為聚會或工作地方感染個案；青衣南消防局有三確診宗個案，20人需接受檢疫。酒吧Superstar Live Music Lounge、灣仔雅園餐小廚均有員工確診，西營盤街市亦有菜販染疫。

另外，一名患者與早前個案相關，曾於7月12日遊船河，整個活動約有40多人，張竹君認為有機會出現更多個案。

院舍方面，復康院舍聖公會福利會康恩園一名居住人士確診。大圍隆亨邨長者護老中心已有四人確診，包括兩名住宿長者及兩名工作人員，其密切接觸者會被送至檢疫中心隔離。在屯門新墟康和護老中心，一名確診以六位初步確住院人士同一病區；另外兩名工作人員染疫，累計九人確診。大約五至六名職員需檢疫，而院友則需搬離檢疫。

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