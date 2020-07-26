新冠肺炎｜4圖全覽新患者住所　屯門將軍澳重災　跑馬地公僕中招

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生防護中心昨（25日）公布上周五（24日）全日新增133宗確診個案。衛生防護中心昨晚更新確診者住所及行蹤資料，有18名確診者均居於屯門，當人5人居於屯門友愛邨愛信樓、1宗居於同邨愛明樓；人分別居於兆康苑兆昌閣及兆基閣；其餘分佈在卓爾居3座、彩華花園D座、欣田邨悅田樓、恒福花園7座和富泰邨秀泰樓，以及院舍屯門康和護老中心（黃金分院）和屯門康恩園。 將軍澳同樣是「重災區」，新增7宗確診個案分佈於富寧花園6座、茵怡花園4座、翠林邨欣林樓、清水灣半島8座、廣明苑廣昌閣以及頌明苑賢明閣；當中富寧花園累計有五名患者居住。

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上周五確診的患者中，有六人居於屯門友愛邨，當中五人是愛信樓居民。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心昨晚公布，周五新增的133宗確診個案，其中7宗新增個案潛伏期身處外地，至今本港累計2,506宗個案。周六初步確診也有逾100宗，未知會否再刷新單日紀錄。

新增的133宗確診個案中，分別有18名及7名患者居於屯門及將軍澳。屯門區方面，以屯門友愛邨為「重災區」，當中有5宗個案居於友愛邨愛信樓，個案編號分別為第2421、2455、2456、2459及2465號，其中4名患者由7月17日至22日出現病徵，僅1名24歲女患者屬隱形患者、並無病徵。而資料顯示，上述5名患者於流行病學上相互關連，相信是家庭群組個案，僅第2421號個案為1名58號男患者，額外與第2374號個案，即1名61歲男患者有關連。

卓爾居第3座與富臨酒家群組有關連

該名61歲男患者（第2374號）也是周五確診者之一，居於屯門卓爾居第3座，於7月16日出現病徵，資料顯示與第2154、2176、2177及2421有流行病學關連，均屬於屯門中央廣場富臨酒家群組二代傳播個案。翻查資料。第2177號個案為24歲女患者，為屯門翠林花園翠林茶餐廳員工，於7月19日發病。



至於另一宗同樣居於友愛邨的確診個案為1名50歲女患者（第2435號），居友愛邨愛明樓，於7月17日出現病徵。資料顯示，與個案第1795號、1名60歲婦人、居於天恩邨恩穗樓有流行病學關連。

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兩宗新增個案源頭不明

另外，1名86歲男患者（個案編號第2412號）居於將軍澳茵怡花園4座，於7月16日發病，與旺角雅蘭中心稻香慶回歸晚宴有關。第2503號患為20歲女子，居於將軍澳頌明苑賢明閣，於7月22日發病，與個案1480有流行病學關連；翻查資料，第1480號個案為1名53歲女子，同樣居於將軍澳頌明苑賢明閣，於寶御酒店工作，相信與2503號個案為家庭群組個案。

至於其餘2名確診者（即第2417號及第2489號個案）分別居於將軍澳翠林邨欣林樓，以及將軍澳廣明苑廣昌閣。此兩名患者暫無發現感染源頭。

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再多一宗個案與歌手麥德羅有關連

而其餘居於屯門的新增確診個案中，有2宗居於兆康苑，分別為1名65歲男患者（個案編號第2381號）居於兆康苑兆昌閣，於7月15日出現病徵，與個案第1739號，即尖沙咀駐唱的61歲男歌手麥德羅有流行病學關連；另一名則為1名56歲女患者（個案編號第2400號）居於兆康苑兆基閣，於7月21日出現病徵，暫未找到感染源頭。

其餘9宗確診個案，則分別居於屯門彩華花園D座、欣田邨悅田樓、大欖桶村、恆福花園7座、湖景邨湖暉樓、屯門景峰花園5座、屯門康和護老中心（黃金分院）、康恩園以及富泰邨秀泰樓。

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富寧花園累計5居民感染涉3獨立群組

將軍澳方面，有7名確診者居於當區。其中第2396號個案為1名60歲男患者，居於將軍澳富寧花園6座，於7月20日出現病徵。資料顯示，與個案第2478及2479有流行病學關連，此兩名確診者亦同樣於上周五確診。第2478號個案為1名3歲男童，居於將軍澳清水灣半島8座，於7月22日發病；第2479號個案則為1名59歲女患者，同樣居於將軍澳富寧花園6座，於7月22日發病，相信三人同屬家庭群組個案。

富寧花園6座上周五也有一宗確診個案（第2330號），為一名29歲女子，患者與第1918號有流行病學關連，後者為居於九龍城區德豐樓的一名43歲女子。據衞生署公布，兩組患者未有流行病學關連。此前富寧花園4座也有兩名患者，分別為第1838號及第1912號，屬於新都會廣場潮庭群組。

一名觀塘患者居工業大廈

另外，新增確診患者中，第2376號、29歲女患者居於觀塘業運工業大廈，於7月18日發病。第2410號、30歲女患者居於葵涌IPlace，於7月21日出現病徵。資料顯示，二人均暫未找到感染病毒源頭。

跑馬地居箕璉坊政府宿舍一家四口確診

另外，有三宗個案居於灣仔區跑馬地Green Lane Hall箕璉坊32號，患者編號為2402、2403及2426，依次為21歲女子、18歲女子及50歲男子。箕璉坊為政府宿舍，三名患者與第2134有流行病學關連，而2134為在入境事務大樓工作的52女子，都是居於箕璉坊32號。入境事務主任協會主席黎偉生，與同在入境處工作的太太先後確診，相信是四人是其一家四口。

港島杏花邨、譽‧港灣、帝柏海灣、碧華花園等，也有錄得或再度有確診個案。