【新冠肺炎】收緊全日禁堂食　配套規劃要做足

政務司司長張建宗周一（27日）召開記者會，宣布新一輪防疫措拖，包括將食肆堂食禁令延伸至全日、「限聚令」由四人減至兩人，以及規定戶外公共地方須強制戴口罩等，新措施於周三（29日）零時起生效。本港第三波疫情爆發未止，港府擴大禁令可以理解，但長遠而言，由於新冠肺炎只能靠疫苗根絕，港府亦須及早按各種風險程度，為未來半年制定清晰應變方案，讓社會更易於適應。

張建宗指，社區大規模爆發風險非常高，需收緊防疫措施。（李澤彤攝）

7月初爆發第三波疫情以降，本港的確診個案在不足一個月內已增加逾1,300宗個案，並超越首兩波的總和。面對嚴峻的挑戰，特首林鄭月娥已在7月20日宣布收緊防疫措施，並將四人為上限的限聚令、美容院、酒吧等12類處所停業令，以及禁止晚市堂食的限制延長至周二（28）。但觀乎過去5日本港連續錄得逾百宗確診個案的發展，上述的社交禁無疑未能阻止病毒繼續擴散，而且港府推行晚市堂食禁令時，不少人亦有挑剔早、午市堂食仍有防疫漏洞。如今政府「加辣」，禁止堂食和將「限聚令」由四人減至兩人，亦可算是填補不足，減少人與人的社交接觸。

禁堂食的副作用

然而港府在收緊防疫措施之時，亦須預早審視政策的副作用。如醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超所言，港府禁止全日堂食的同時須確保民眾不會因恐荒而出現糧食搶購潮，同時亦須設法穩定外賣供應，以及同步要求各企業盡可能推行在家工作，以免市民因工作而流落街頭用膳。

按目前嚴峻的疫情，港府再次收緊防疫措施無可避免，但政府疫情完全遠離前，或可視傳染比率為應變方案的指標，免得防疫工程經常落後於疫情發展。可以預料，新冠肺炎對全球的威脅除了借群體免疫這激進之道來抵禦，就是要等疫苗普及化才會告終，故我們目前靜候疫苗的佳音傳來，安守本份。但問題是，由於疫苗最快亦要待明年初才能大量投入市場，這意味着未來半年的防疫工程只會按疫情走向而有鬆緊之別，但難以完全廢除，故港府或可預先制定防疫藍圖、調整機制，如參考傳染比率調整防疫措施的鬆緊，以便讓公眾預先得悉政府的動向，及早準備。