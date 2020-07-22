DSE 放榜 2020｜視障生餘5%視力中文獲5**　盼入演藝學院續二胡夢

「視障人士雖然看不到，但都有追求光明的心」。心光學校一名23歲於閩僑中學的外讀生楊恩華，為今屆DSE考生，只餘5%視力的他，在疫情下應考5科，總分獲11分，其中中文考獲5**佳績。 他認為，取消口試影響了英文成績，打算「邊度跌倒，邊度起身」明年重考英文，彈得一手好二胡，已考獲演奏級的他，期望入讀香港演藝學院，將來成為二胡演奏家及老師。

心光學校老師馮杏歡（右），陪伴了恩華多年，她形容，視障沒影響恩華對閱讀的熱情，常看點字書及電子書。（歐嘉樂攝）

出生於哈爾濱的楊恩華，2014年移民香港，他在心光學校及閩僑中學共讀了三次中三，至今年應考DSE。他疑因早產，吸氧氣時出問題，視網膜受損，視力隨長力衰退，由兒時可見到人的五官、坐在課室首排望到黑板，至最近兩次視力突降後，至今視力只餘5%，連人的輪廓、相貌也看不清，只能以深淺分辨深淺色。他說，兒時曾埋怨為何會視障，而2017年6月一覺睡醒，眼前視野如被膠袋遮蓋，打擊大得沒告知他人，後來透過音樂劇，他漸漸明白「做人要順其自然」。

疫情網上學習難 下課後致電老師補課

疫情下停課，在閩僑中學就讀的他，「跟大隊」轉網上學習，惟困難比健視生更多，只能在下課後致電老師補課，惟中文亦考獲5**。細問下發現，他熱愛閱讀，更愛拜讀魯子作品，「天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭」是他的座右銘。

心光學校老師方天大形容，恩華初入讀心光時一句廣東話不懂，因點字以拼音為本，恩華須從頭學起，但他思想正面，樂於學習，一年已操流利廣東話；而常抱感恩之心，是現今世代少見。（歐嘉樂攝）

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英文科口試被取消 影響部署

疫情下英文科口試被取消，恩華說影響部署，英文科只考獲1級：「口試有把握，英文如有口試或有2，比較失望」，但打算明年再考一次DSE英文，「邊度跌倒，邊度起身」。

新冠肺炎疫情影響學習，更影響他的人生規劃。他嘆言，原計劃今年完成北京中央音樂學院大師班課程後，2021學年入讀演藝學院，未料疫情下課程延誤，現有1年真空期，期望演藝可收他為明年學生，亦讀了樂理等網上課程增值。

左起為心光學校老師方天大、馮杏歡、考生楊恩華、心光院長郁德芬及心光學校校長黃君保。（歐嘉樂攝）

已演奏二胡逾10年的他說，二胡助他重拾自信，演奏時心情輕鬆，是「人生伙伴」，希望將來成為二胡演奏家及老師。

即席拉奏了劉天華的作品《光明行》的他說，該曲是五四運動時讚美青年的奮鬥精神，「視障人士雖然看不到，但都有追求光明的心」。