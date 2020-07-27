新冠肺炎｜市民稱大廈有確診衞生署無派樽　斥計劃名額太少太遲

第三波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心擴展「加強化驗室監察計劃」，為有風險人士提供檢測服務，自覺有較高感染風險及輕微不適的市民今天(27日)起可在22間診所免費領取或交回有關的樣本瓶，進行深喉唾液檢測，暫定試行四星期。 早上7時前在鑽石山東九龍普通科門診診所外有逾百人排隊等候派發樣本瓶，多名市民稱大廈有確診個案，但衞生署無派樣本瓶，故前來排隊。有市民指計劃名額太少太遲，「都擔心，日日都望住幾時落到嚟我棟大廈，但政府又好似無咩嘢做」；亦有市民表示，因居住大廈有一宗確診個案，公司要求他做檢測才可上班，惟衞生署並沒有到其大廈派樽，因此選擇排隊等檢測。

每間診所每日將派發110包樣本收集包，每位市民限取一包，派完即止。（陳家怡攝）

早上7時前在鑽石山東九龍普通科門診診所外有逾百人排隊，職員約7時安排市民進內，點算人數後截龍。多名市民稱大廈有確診個案，但衞生署無派樣本瓶，故前來排隊。

22間診所今天(22日)起早上7時半至8時半在診所門，向市民派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等，每位市民限取一包，派完即止。市民須在三個工作天內採集深喉唾液樣本，並填妥化驗所需的資料，妥善包裹後把它們交回診所。

黃小姐領取樣本收集包後閱讀收集包上的說明，直言不懂得使用。（陳家怡攝）

林小姐認為計劃來得太遲，「都擔心，日日都望住幾時落到黎我棟大廈，但政府又好似無咩嘢做」。（陳家怡攝）

市民表示曾自購檢測套裝不果

排第三位的盧先生6時許到達診所，他居住在坪石 ，認為計劃方便市民，對他來說來得正好，如果政府沒有這計劃都會自行其他醫院或診所檢驗。他表示每日都有新確診個案，可能間中要再檢測求安心，他希望計劃可延長。

林小姐昨天網購醫療機構的檢測套裝失敗，兩分鐘已售罄，她說與其自費去私家醫院，只有幾十個名額做檢測，不如來排隊。對於是次免費檢測計劃每日名額110個，她指「一定唔夠啦，一棟樓都唔只110個居民」。居住在鑽石山的她說好久沒有去慈雲山，認為計劃來得太遲，「都擔心，日日都望住幾時落到黎我棟大廈，但政府又好似無咩嘢做」。

市民居疫廈 冀按公司要求完成檢測可上班

排在截龍後的杜先生約6時40分到達，他認為診所安排不太妥善，排隊指示不清晰，到達才發現應在診所另一門口排隊。

居住在彩虹邨的他表示居住的大廈有一宗確診個案，公司要求他做檢測才可上班，衞生署並沒有到其大廈派樽，他表示擔心，但寧願自行來做檢測，「唔知係咪得一個中或兩個中唔派，咁我當然唔希望佢成棟樓都派，如果佢成棟樓都派，咁我覺得成棟樓已經超過10個」。

診所毗鄰的慈雲山有多宗確診個案，有居民亦前來排隊，黃小姐的大廈有一宗確診個案，因此來排隊領取樣本收集包，她閱讀收集包上的說明，直言不懂得使用。她仍有去有感染的街市，表示要買生活必需品，會做足防護措施。