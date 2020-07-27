新冠肺炎｜政府將為慈正邨等居民檢測　梁子超建議混合檢測減滯後

本港7月起迎來新型冠狀病毒肺炎疫情第三波，黃大仙區的確診數目佔全港2,634確診宗數近三成，政務司司長張建宗昨日網誌表示，政府將為慈雲山慈正邨及毗鄰有確診個案的屋邨住戶安排免費病毒檢測，惟黃大仙區議會主席許錦成受訪時透露，自己及當區區議員未聽聞該消息，但歡迎政府決定，他形容黃大仙屬重災區，居民大多人心惶惶，但近日檢測壓力增，區內大廈即使有人確診，當局亦未能安排同棟居民做檢測。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，為個別爆疫的大廈或屋邨做檢測是可以考慮，但他認為大型的社區篩查會有滯後，一般需等三至六日才有結果，已超出疾病的傳染期高峰，社區仍有可能有傳播，大型檢測應在本港有多餘的檢測能力才進行，認為應做混合檢測，即混合5至10個樣本一併檢測，以減少測試結果進一步滯後的機會。

黃大仙區議會主席許錦成（許錦成FB圖片）

黃大仙區議會主席許錦成接受《千禧年代》訪問時稱，未聽聞政府將為慈正邨居民做病毒檢測的消息，消息亦未獲民政專員確認，但若屬實他歡迎有關決定。他稱黃大仙區的確診個案佔全港確診數近三成，形容該區屬重災，街坊亦相當擔心，政府需做果斷措施令居民安心。

他提到7月初有區內大廈錄確診個案，衞生署在一至兩日內已會派發深喉唾液樣本瓶予居民，惟自7月中起因檢測壓力增，已無法做到相應檢測，他稱明白衞生署有先後優次，但在資訊發放上應更仔細，又建議若為居民檢測結果呈陰性，可同時派發陰性結果，以免市民需再到私營醫療機構重覆做檢測，反而增加檢測能力。

梁子超：檢測結果滯後 令社區篩檢效果大打折扣

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則認為，為某些爆疫的邨或大廈做檢測是可以考慮，但他指出大型檢測一般會有滯後，需時3至6日才有檢測結果，屆時或已過患者的傳染期高峰，亦可能有患者在結果呈陰性後才發病，社區仍然存在傳播鏈。

他續指，這類檢測必須優先於爆疫嚴重的地方進行，需將資源留給明顯爆發的場所，如某大廈、商場、街市、屠房等，有餘下的檢測能力才做社區檢測及為無病徵的患者檢測。他又認為應做混合檢測，即混合5至10個樣本一併檢測，以減少測試結果進一步滯後的機會。

何栢良：政府在餐飲場所及濕街市採嚴厲措施 效果會更大

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認為，高危、有病徵的人士需先做檢測，因為若一棟大廈有零星確診，但感染源未必在所住的大廈，而是在確診患者到過的街市餐廳等，不等同大廈出現傳播，全邨檢測應較後處理。

他續指，現時逾千宗本地感染個案，過半與餐飲有關，若政府在餐飲場所及濕街市採嚴厲措施，效果會更大，市民則應自己做好個人衛生，以減少生活圈子的傳播。