新冠肺炎｜居慈雲山6人確診疫廈　市民排柏立基冀驗完再驗換安心

政府今日（27日）開始向市民派發檢測新型冠狀病毒的樣本收集包，每間診所名額為110個。柏立基普通科門診診所排頭位市民早於四點就到達診所門口排隊，未到七點已有大約60名市民排隊等候。診所提早於七點二十五分開始向市民派化驗瓶，並於五分鐘內派發完畢。有市民認為110個名額太少。 有居住慈雲山市民表示，大廈有6人確診，雖然早前一家已自費驗過一次，但仍希望領取樣本收集包，再免費驗一驗自己有沒有確診，對自己與身邊的人都有個保障。

未到七點已有大約60名市民排隊等候。（歐嘉樂攝）

因應近冠疫情爆發，政府前日（25日）在疫情記者會上公布，22間普通科門診於今日（27日）七點半開始向較高染疫風險或輕微不適的市民派發檢測新型冠狀病毒的樣本收集包，每間名額每日110個，領取者須於3日內將樣本交回診所化驗。

有市民帶同小朋友全家來排隊。（歐嘉樂攝）

大部份輪候市民來自慈雲山、黃大仙

柏立基普通科門診診所排頭位市民於凌晨四時便到達診所門口排隊，開門前一小時已有大約60名市民排隊，而大部份排隊市民均部分來自慈雲山、黃大仙等鄰近高危地區，都表示想驗清楚，對自己與身邊的人都有一個保障。最終診所提早5分鐘於7點25分開始樣本收集包，並於五分鐘內派發完畢，有部分市民未能領取到樣本收集包空手而回。

居住大廈6人確診 市民驗完再驗冀安心

排第三的市民劉先生一家早於五點半便到達診所排隊，他表示自己來自高危地區慈雲山，而自己居住大廈更有六名患者，因此冀領取樣本收集包驗一驗自己有沒有確診，對自己與身邊的人都有個保障；而他們一家早前已經自費驗過一次，而現在免費所以多驗一次。

對於疫情再次爆發，他們認為政府有很大責任，「守得唔好先出事」，又指政府做事「永遠慢半拍」，免檢疫漏洞是再爆發主因。

有同事確診的林太太帶同小朋友於七點鐘來到診所外排隊。（歐嘉樂攝）

+ 4 + 3 + 2

有小朋友因擔心檢測昨晚「驚到喊」

有同事確診的林太太帶同小朋友於七點鐘來到診所外排隊，她們已早於六點半起身，亦未料到會有這麼多人。據區議員表示他們大約排第八十左右，但都擔心會否因打佔等問題而未能領取樣本收集包。而小朋友則表示昨晚得知要檢測時更「驚到喊」，擔心自己不懂得吐出唾液及確診，而對於今日要早起身亦覺得很辛苦。對於診所安排方面，林太認為排隊市都排得較為密集，而大家都是高危人士，都擔心當中有隱形病患，認為大家可以排得疏一點。

排隊尾的吴先生來自黃大仙下邨，表示自己路經診所，「入嚟博下」，都想知自己有沒有確診；他表示已經比預期中少人，但都不抱太大希望。到最後吴先生未能領取樣本收集包，認為只派110個並不足夠，亦表示之後會試試早點來排隊。