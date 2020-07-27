新冠肺炎｜以為有健康碼　深圳返工打工仔等派樽　嘆私家索價千元

本港新冠肺炎疫情嚴峻，港府今日（27日）起在全港22間普通科門診外設立樣本瓶派發點及收集點。位於將軍澳的普通科門診今早(22日)大排長龍，有市民清晨4點就排隊，比原定派樽時間提早3個多小時到場，希望求個安心。 110個樣本瓶約3分鐘就派完，有市民心急返內地開工，誤以為會有「健康碼」，大呻：「私家醫院檢測千幾蚊，點畀呀？」有西貢區區議員認為政府僅安排當區兩間診所派樽供不應求，建議增加派發點，避免市民撲空。

今早7時，將軍澳（寶寧路）普通科門診診所已有長長人龍，超過120人排隊取樽。（孔繁栩攝）

今早7時，將軍澳（寶寧路）普通科門診診所已有長長人龍，超過120人排隊取樽，排頭位的黎太清晨4時已經到場，希望盡快檢驗求個安心，「唉，都無得擔心啦，所有嘢整到嚟都要承受，無法啦」，對於有專家建議市民減少落街買菜，黎太她指：「唔使食呀？包到幪面超人咁，拿拿臨行個圈返去啦」。

打工仔ROY趁上班前排隊取樽，他指疫情爆發多月，政府現時才各區派樽，批評：「唔係遲咗少少，直情遲咗好多。」與妻子一同輪候的鄧伯伯就表示：「一早嚟排求安心，日日幾百人（確診）街都唔敢出呀，啲人仲話走去行山，自律啲啦。」

排頭位的黎太清晨4時已經到場，希望盡快檢驗求個安心。（孔繁栩攝）

市民誤以為檢測會有「健康碼」

踏正7時半，診所開始派樽，市民楊先生誤以為是次檢測會有「健康碼」，他表示：「我要返深圳開工呀，問佢哋（職員）又話唔知，無健康碼點開工呀？」當記者告知可選擇到私人醫院做核酸檢測並取得結果，楊先生一臉無奈地說：「唉，成千幾蚊呀！」另有向隅市民慨嘆限額太少，「唔使返工咩，日日嚟碰壁。」

打工仔ROY趁上班前排隊取樽，認為政府現時才各區派樽反應太慢。（孔繁栩攝）

區議員建議與區內私人醫療機構合作擴派樽數量

多名西貢區區議員今早有到場視察，區議員呂文光指出，西貢區只有兩間診所樽不足應付需求，建議可與區內私人醫療機構合作，擴大派樽數量，但同時政府應加快檢驗速度，「曾經有個案，過咗三日後先話呈陽性，咁就太遲」。區議員秦海城就建議，政府可以考慮設預約服務，按預約時間取樽，便利居民。

區議員方國珊認為，110個名額太少，建議每個診所派500個才足夠，又建議政府當出現社區確診，就應向相關屋苑派樽，避免市民一窩蜂湧到一間診輪候，增加風險。