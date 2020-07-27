新冠肺炎｜何栢良：近日爆疫與靠船公司自律「出事」 建議引罰則

港府自6月8日起放寬讓無上落貨的貨船進入香港水域，有關船員亦可免檢疫來港，自6月底起本港接連錄得船員確診新冠肺炎個案，專家連日質疑港府免所有貨船船員檢疫的措施屬漏洞，港府終宣布自周三（29日）起暫停讓客船及無處理貨物裝卸的貨船船員在港換班 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今(27日)指出，從流行病學及基因分析上顯示，本港爆發第三波疫情與免檢疫海員有關，他指於6月底有9名離港的船員抵寧波後確診一事是警號，顯示依賴船公司及船員自律，承諾留港期間不進入社區是「出咗事」，港府現時雖堵塞漏洞，但仍留了尾巴，仍有船員可以來港，他建議政府應考慮引入罰則，亦需確保仍可入境的船員所持的檢測結果沒有造假成分。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／黃寶瑩攝）

何栢良接受《千禧年代》訪問時稱，從流行病學及基因分析顯示，本港的第三波疫情與海員免檢疫有關，政府收緊船員免檢疫措施的方向正確，但目前仍留有尾巴，仍有需上落貨的貨船船員以及機組人員會來港，政府有必要做更多措施，並反思之前的漏洞為何會出現。

他重提6月底有9名船員曾經留港數日，離港抵內地寧波後確診新型肺炎，這件事是一個警號，意味香港的免檢疫安全通道有漏洞，如當時政府收緊措施，現時的疫情或不致於這般嚴重。他又指，港府放寬免檢疫要求時，要求船員不准在換班時進入社區，這項規定主要靠船公司及船員自律，但最後「出事」，港府有必要引入新措施令安全通道更安全。

應引入罰則確保船公司及船員守規

何栢良引述新加坡的做法是要求相關人員抵當地換班前，在出發地上機前需先於指定設施隔離14日，臨上機再接受病毒檢測，陰性才可到新加坡。

另外，目前港府要求相關人員抵港時需持有效的病毒檢測陰性結果，何栢良認為港府需檢視這些檢測結果有無造假成分，若有人造假，或發現有人無嚴格執行措施，港府應引入罰則處理違規事件。