新冠肺炎｜周三起全日禁堂食、只准外賣　食肆：真係隨時死得啦

本港新冠肺炎確診個案連續幾日破百，政府今日(27日)正式公布限聚措施「加辣」，限聚令由4人收緊至2人，同時食肆亦全日禁止堂食、只准外賣，而強制戴口罩的措施，則由室內公眾地方擴至所有公眾地方，即室內外均須戴口罩，相關措施將於周三（29日）起開始實施。 《香港01》記者今日午膳時分在荃灣附近工多食肆地方巡察，大多數食肆人流不多，小店更經營慘淡。有車仔麵店午市亦空無一人，負責人殷先生更表示禁晚市堂食後，生意只剩兩、三成，以往5、6名員工，現在只剩下他一人獨撐，「午市再禁，真係隨時死得啦！」

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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因應本港爆發第三波新冠肺炎疫情，全港食肆自本月15日起已經暫停晚上6時至翌日凌晨5時堂食服務。措施推出至今，疫情仍然未受控，本港連日錄得逾百宗個案。行政會議成員林正財昨日已提出，如要快速快速遏止疫情，全面禁止食肆堂食是其中一個抗疫「加辣」選項。而今日(27日)行政會議的特別會議已經通過相關決定，政府宣布限聚令由4人收緊至2人，同時食肆亦全日禁止堂食、只准外賣，而強制戴口罩的措施，則由室內公眾地方擴至所有公眾地方，即室內外均須戴口罩，相關措施將於周三（29日）起開始實施。

車仔麵店午膳時熄燈 店內無客

工廠區附近一間車仔麵店午膳期間，一位客人都沒有，負責人殷先生乾脆熄掉餐廳的燈，坐在店門口。過去店內會有5、6人幫手才可應付客人，現時只剩下他一個。他說疫情以來已經只剩下兩三成生意，午間經常「拍烏蠅」。

他說過去店內「找數」都會有4萬的現金，這個月只有不到2000元，業主這幾個月也未有減租的意思，「收入都唔夠交租，午市再禁真係死得啦！我都唔知要點算！」

永利餐廳午膳期間客人寥寥。（袁澍攝）

工廠區餐廳由全舖滿坐變只有4、5名客人

至於大窩口工廠區附近的永利餐廳，於午間時間，亦只有4、5名客人在用餐，店員說，過往沒有疫情時，基本上會坐滿。她指，餐廳一直是上午11時開門，不做早市生意，重點是夜晚放工後那一批客人，而政府禁晚市後，「少咗嗰啲客，話係轉外賣，其實多數都自己返去煮啦。」

店員說餐廳暫時未有裁員或放無薪假，不過老闆撐得很辛苦，至於全日禁堂食後會不會乾脆停業幾日，店員則表示還不清楚安排，「應該唔會，但都唔知點算。」

永利餐廳午膳期間客人寥寥。（袁澍攝）

車仔麵店期待政府再提供補貼

附近另有一間美味香車仔麵店，午市也是空無一人。負責人楊小姐說剛剛得知全日要禁堂食的消息，表示「始終堂食會除口罩，有傳播風險。政府推（全日禁堂食）只能跟。看看政府之後會俾咩補貼業界。」

她說禁晚市後生意繼續「插水」，「都有人買外賣的，就是deliveroo落單嗰啲囉。」