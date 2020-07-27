新冠肺炎｜政府全面禁堂食　市民：無法安坐進餐憂引致胃病

第三新冠肺炎疫情持續爆發，行政會議今日﹙27日﹚決定，周三﹙29日﹚全面禁止食肆堂食；而且市民於戶外地方必須佩戴口罩。 對於新措施，有從事物業管理的市民直言反對，認為非常不便，因為受工作場所所限，不能「坐低慢慢食」，擔心之後要加快速度進餐，引致胃痛。 不過亦有市民表示，疫情爆發後，已經習慣外賣，認為措施可以接受，疫情持續爆發下，政府有需要加辣。

於金鐘海富中心一帶仍有不少市民堂食，大部分食肆的入座率都達一半，即現時規例的上限。現場所見，亦有不少市民購買外賣。（黃偉倫攝）

記者今午於金鐘海富中心一帶巡視，仍有不少市民堂食，大部分食肆的入座率都達一半，即現時規例的上限。現場所見，亦有不少市民購買外賣。

有不願透露名字、於半山區從事物業管理的男子表示，反對全面禁止堂食，認為非常不便。他表示，受工作環境所限，根本不可長期坐下進食外賣，在新規例實施後，只可將外賣帶回工作場所，以最快速度進食，但坦言：「實會搞到胃痛。」

他續稱，家人一直不會煮食，疫情以來，都主要光顧食肆堂食，「可以坐低慢慢嘆」，並認為「任何一盒飯拎走咗都唔會好食」，口感、温度已有不同。他認為，第三波疫情源於豁免檢疫人士，批評政府未有封關，反而食肆一直遵守規例保持衛生，現時卻要全面禁止堂食，安排並不恰當。

對於室外必須佩戴口罩，他質疑是否可行，執法部門未必有足夠人手。當時海富中心外，有3人正在抽煙，未戴上口罩，他表示：「你咪拉晒佢哋囉。」

於金鐘工作的陳先生同樣認為，現時大部分市民、食肆都非常自律，禁堂食措施將帶來不便，並無必要。（黃偉倫攝）

市民轟：一小撮人失當 普通市民受害

另一位於金鐘工作的陳先生同樣認為，現時大部分市民、食肆都非常自律，禁堂食措施將帶來不便，並無必要。他認為，現時太多人有特權可豁免檢疫，出現漏洞，「病毒係一視同仁」，不過亦理解部分跨境司機，確為香港帶來必要物資，政府應思考如何調整措施。他批評：｢一小撮人嘅失當，令普通市民都受害。｣

於金鐘寫字樓工作的孫先生則持相反意見，在疫情下已主要光顧外賣，認為無太大影響；即使對部分人或不便，但在疫情爆發下，亦有需要收緊措施。他認為，可視乎情況，豁免部分戶外人士佩戴口罩，「千祈唔好影響其他人就得。」

另一市民何先生亦認同新措施，不過現時大部分人仍要工作，憂慮「人人都集中去某個位食外賣。」