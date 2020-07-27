岑子杰遇襲案｜友人稱為岑擋3棍不覺痛　欲還手對方已離開

民陣召集人岑子杰，去年8月與朋友在佐敦午膳時，兩名蒙面南亞男子持棒球及牛肉刀入內，圖襲擊岑，其友人舉臂擋架捱三棍受傷。兩名涉嫌曾接載這兩襲擊者的男子，被控串謀襲擊罪，其中只得16歲的被告否認指控，案件今(27日)在區域法院開審。事主供稱，當日突遭2男襲擊時，他即時並不覺痛楚，惟他想還手時，對方已逃離。事件中沒有受傷的岑亦有作供，他離庭時稱，現看回片段仍覺震驚。

控罪指被告意圖傷害岑子杰

兩名被告：16歲何姓被告(下稱：何)和羅建華（29歲，侍應）。何承認無牌駕駛，和沒有第三者保險而使用車輛兩罪，但否認串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害，以及未獲授權而取用運輸工具罪。

次被告承認一項串謀有意圖而導致他人身體受傷害、未獲授權而取用運輸工具罪和沒有第三者保險而使用車輛罪。他涉及的案情將於本周三處理。

雖然事件中岑並沒有受傷，只有為他擋架的朋友羅國偉受傷，但在串謀意圖襲擊罪的事主，卻是岑子杰，而非事件中真正受傷的羅國偉。

岑子杰(左)與事主羅國偉(右)。(朱棨新攝)

岑當日曾與聲討他的示威者交流

岑子杰今作供稱，有聲討民陣的示威人士於去年8月29日早上，到佐敦立信大廈外示威。岑指，立信大廈是其工作的香港彩虹的辦公室。他遂前往該處，「同佢地交流」。

有女子通告岑像被監視

約於12時許，岑和另外4名朋友到德興街一間餐廳午膳。期間，一名岑在遊行中見到的女子走入餐廳，透露一名身穿灰色衫、戴口罩的男子在餐廳外，不停望入餐廳和按手機，像監視岑等人。該女士並用手機展示，該男子的照片。

岑等人打算盡快用膳，然後離開。惟兩名男子突然衝入餐廳，其中一人用棒球棍打枱。同行的友人羅國偉衝前，舉高雙手，被人打了三下。

+ 4 + 3 + 2

羅被打欲還手對方卻離開

事件中遇襲的羅國偉供稱，兩名襲擊者疑似印巴裔。其中一人用棍打了他的左前臂三下，他稱本身不太怕痛，當時並不感到痛楚，他被打第三下後，有意還手，惟對方卻離開。他之後到醫院接受治療，其手臂紅腫。

何一直觀察及匯報岑的位置

根據控辯同意案情，兩名被告和兩名不知名人士在案發時早上9時許，在屯門老虎坑停車場會合。次被告駕駛一輛失車，載著三人到佐敦。何早上11時許已開始跟隨岑，又在岑用膳的餐廳外一直觀察，並用微信向次被告匯報岑的位置。

離開餐廳後曾換車牌

次被告稍後把車泊在佐敦道，然後下車。何則上車，並把車駕至岑用膳的餐廳附近。兩名不知名男子下車，分別手持棒球棍和牛肉刀。兩名不知名男子施襲後，離開餐廳登上私家車。何開車返回老虎坑停車場，並換上另一車牌。

次被告曾展示「乜乜杰」相片

控方開案陳詞則補充，在同年9月2日拘捕何。他在錄影會面中稱，友人介紹次被告予他認識，次被告則展示「乜乜杰」的相片。何在案發當日跟次被告和兩名不知名男子到佐敦，他並在佐敦去找「乜乜杰」。他之後駕駛私家車，接名不知名男子返屯門。他在案中收了次被告的3千元。

案件編號：DCCC 880/2019