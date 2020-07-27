兩男涉輪姦酒醉新婚少婦案　陪審團裁定被告全部罪名不成立

新婚少婦於兩年前平安夜，隨兩名剛相識男子到其家中飲酒，疑在酒醉下遭對方輪姦及侵犯。兩男否認多項強姦罪受審，並指少婦同意和他們發生親密行為。陪審團經退庭商議後，今（27日）在高等法院裁定兩名被告涉及的四罪都不成立。

兩名被告：王承林(右)和林宇徽(左)。(朱棨新攝)

兩名被告：王承林和林宇徽(下稱王和林)，現年30歲，均為銷售員，他們原被控五項控罪。王原控於2018年12月25日，在天水圍天盛苑某單位內兩次強姦X，以及一次企圖強姦X。而林則被控於相同日期和地點，兩次強姦X。X於案發時24歲。

兩被告審訊途中已脫部份罪名

審訊期間，法官因應證據，指示陪審團涉及王的其中一項強姦罪，只需考慮有否企圖強姦X。法官並指示陪審團裁定涉及林的一項強姦罪，該罪不成立。

陪審團今只就王面對兩項企圖強姦罪和一項強姦罪，及林的一項強姦罪作裁決，並裁定這四罪都不成立，其中王涉及強姦罪，陪審團是以5比2裁定罪名不成立，其他控罪則是陪審團一致裁定罪名不成立。

事主曾與兩被告飲酒及遊戲

X早前供稱，2018年12月24日和友人在尖沙咀飲酒，期間初次見過的王和林先後加入。她和兩人於12月25日凌晨時分，一同乘搭的士到天水圍，之後隨他們到王的天盛苑單位。X指，三人在單位內玩遊戲和飲酒期間，有人把陽具放入她的口中，她則咬了一口。

林曾說開心過就算

林之後把手伸入X的T恤，摸她的胸部，又和王脫去X的褲子和內褲。兩人又先後試圖強姦她，但只有林成事。

X指王之後帶她入睡房並強姦她。X離開房間後，在客廳問林為何如此對待她，林起初回應：「你係咪記錯咗啲乜嘢？」在不斷追問下，林表示：「開心過就算囉。」X之後在單位內報警，但未能講出地址，接聽的警員無法提供協助。她離開單位後，到地下的保安求助，由保安代為報警。

辯方則指，X和兩被告在單位內飲酒和玩啤牌時，她先和林親吻，並替對方口交。而王隨後和X接吻，並試圖性交。但因王曾飲酒和疲累，陽具未能勃起。辯方又指，X在客廳自願和林性交。此外，林曾用手指插X的下體，她很享受，並有生理反應。辯方，X因難以向丈夫解釋在單位內發生的事，才聲稱被強姦。X在庭上均否認。

案件編號：HCCC380/2019