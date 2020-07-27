新冠肺炎｜連續六日確診破百　佔總數27%　四成未找到感染源頭

新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（27日）再錄得145宗確診個案，為上周二（21日）起連續第六日有過百宗個案，總計這六日已有760宗個案，佔總確診人數27.3%，當中四成未有源頭，而其餘有關連的個案涉及多個爆發群組，包括院舍、大型聚會等，亦有多個政府部門人員染疫，包括入境事務處、消防員及警員等。

7月25日，屯門康和護老中心，有十人感染，需要撤離。（梁鵬威攝）

本港於7月19日首次出現過百宗確診個案，其後兩日曾短暫回落至介乎60至70宗。不過，於上周二起每日錄得超過100宗的確診個案，今日更再創新高有145宗。於確診個案中，大部分為本地感染，平均超過一半的個案為有關聯的感染個案，當中包括安老院舍群組、大型宴會群組等；其餘則為無源頭個案，來自各行各業、不同工作地點、食肆。

累計10間安老院舍出現確診個案

至今共有10間安老院舍有人確診，當中涉及多個感染群組，除首個爆發感染的港泰安老院外，救世軍隆亨長者之家在上周三（22日）出現首名感染個案、為一名清潔工，至今該院舍累計有4名院友及2名員工受感染。屯門康和護老中心黃金分院亦出現感染群組，個案2254、該院舍的員工在上周五（24日）確診，他的家人亦早前確診，黃金分院現時累計有3名照顧員及21名院友確診。此外，黃竹坑賽馬會朗逸居亦有1名院友及2名職員確診。

+ 4 + 3 + 2

屯門富臨、慶回歸群組涉至少67人

本地感染個案中，亦有多個聚會群組，當中旺角雅蘭中心稻香的「慶回歸」群組涉及至少33人；此外，屯門中央廣場富臨酒家除有多名參與生日會的人士確診外，亦有食客曾到訪酒家進食後染疫，而有其他多宗個案為曾往屯門富臨食客的家人或同事，涉及至少34人。

至今日（27日），本港連續6日確診數字破百。

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5日內3名警員確診

第三波疫情同樣波及多個政府部門，康文署共有8人染疫，為眾政府部門中最多。入境事務處至今有5名職員染疫，包括4名在灣仔入境事務大樓上班的員工，另外於1名則是屬深圳灣管制站的署理高級入境事務助理員。消防處近日亦有多宗確診個案，於上周五一名駐守長洲滅火輪消防局的消防員確診外，青衣南消防局累計有4人染疫。

近日亦有多宗警員確診個案，在5日內共有3宗，包括一名灣仔警總工作的43歲女警長、新界南交通部男警員及駐守屯門分區的48歲男警員。計及上述3人，本港共有8名警務人員染疫。