口罩令｜食環署零的突破　檢控街市2檔員及1送貨工人拒戴口罩

撰文：黃詠榆
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食環署今日（27日）表示，三名人士因在街市範圍內沒有佩戴口罩，經勸喻無效後，被署方人員以違反「口罩令」（《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章））檢控。政府早前收緊「口罩令」，由本月23日起生效，強制戴口罩範圍擴至所有室內公眾地方，這次是食環署首次控告違例人士。
據了解，被檢控的為北河街街市一名豬肉檔檔員及一名土瓜灣街市海鮮檔檔員，另一則是送貨到瑞和街街市男子。
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食環署發言人表示，2名分別在北河街街市及土瓜灣街市的檔戶，及1名送貨到瑞和街街市的男子在街市範圍內沒佩戴口罩，經勸喻無效後遂檢控。（資料圖片／余俊亮攝）
涉及北河街、土瓜灣及瑞和街街市
食環署發言人表示，自室內地方須佩戴口罩的規定實施後，已加強巡查轄下街市，確保有關人士遵照相關規定，今日進行巡查時，發現兩名分別在北河街街市及土瓜灣街市的檔戶，及一名送貨到瑞和街街市的男子在街市範圍內沒佩戴口罩，經勸喻無效後，食環署人員遂檢控該三名人士。
根據《規例》，任何人未有按規定佩戴口罩即屬犯罪，最高可處罰款5,000元或被定額罰款2,000元。發言人強調，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，呼籲市民須遵照相關規定，在街市範圍內佩戴口罩，又指會繼續加強巡查及執法行動，確保有關人士遵照。
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警方已發出6張告票
政府發言人回覆查詢指，由相關指明生效日期至今日零時零分的累計數字，6個部門已作出57,517次巡查，450次勤喻。當中警方巡查176次，作出37次勤喻，並作出6次檢控，而食環署則巡查了54,484次，作出163次勤喻。
食環署指一名送貨到瑞和街街市男子在街市範圍內沒有佩戴口罩，經勸喻無效後，食環署人員遂檢控。（資料圖片）