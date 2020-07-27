口罩令｜食環署零的突破　檢控街市2檔員及1送貨工人拒戴口罩

食環署今日（27日）表示，三名人士因在街市範圍內沒有佩戴口罩，經勸喻無效後，被署方人員以違反「口罩令」（《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章））檢控。政府早前收緊「口罩令」，由本月23日起生效，強制戴口罩範圍擴至所有室內公眾地方，這次是食環署首次控告違例人士。

據了解，被檢控的為北河街街市一名豬肉檔檔員及一名土瓜灣街市海鮮檔檔員，另一則是送貨到瑞和街街市男子。