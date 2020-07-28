新冠肺炎｜新患者住所全覽　居瑰麗酒店男女染疫　美孚新邨再失守

新冠肺炎爆發第三波疫情，衞生署周一（27日）報告本周日（26日）新增145宗確診個案，為連續第六日錄得過百宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診者住所資料，當中離島區首次有居民確診，報稱居於南丫島索罟灣；此外，因屯門新墟康和護老中心再有多宗確診個案，導致屯門區再成為「重災區」，共有19名患者。 多個大型屋苑亦有確診患者，包括青衣盈翠半島、美孚新邨等；亦有一對36歲男女確診者，報稱居於尖沙咀五星級香港瑰麗酒店（Rosewood Hotels）。 衞生署新公布的形式，不再披露已找到源頭的本地個案，與哪名患者有流行病學關連。

香港瑰麗酒店增兩名本地感染個案。（香港瑰麗酒店FB圖片)

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染疫菲律賓抵港B女居盈翠半島​

衞生防護中心更新確診者住所資料，新增個案編號為2635至2779。當中離島區首次居民確診，第2755個案、一名71歲男子，報稱居於南丫島索罟灣第一街27A號，顯示與本地個案有流行病學關連，惟衞生防護中心未有提供與其有關的個案號碼。

此外，大型私人屋苑亦再有住戶確診，包括青衣盈翠半島，第2699個案、由從菲律賓抵港的一歲女嬰報稱居住1期3A座；早前亦曾有確診者居於盈翠半島12座。

美孚新邨亦再有居民染疫，第2771個案、一名71歲男子，為無源頭個案，他報稱住在第五期，為該處首次有人確診，累計美孚新邨共有4名住戶染疫。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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屯門成重災區 倚嶺南庭患者感染源頭未明

新增確診個案中，有19人報稱居於屯門區，當中有12人報稱居於康和護老中心（黃金分院）；而第2773個案，一名42歲女子，報稱居在屯門倚嶺南庭，為無源頭個案。

尖沙咀香港瑰麗酒店亦增兩名確診者，為第2733及2734個案，二人為同為36歲的男女，屬於本地感染個案。港島區亦新增多名患者，共有13宗確診個案，當中有3宗個案同樣居在堅尼地城一帶，包括兩宗無源頭個案：第2767個案、一名45歲女子報稱住堅尼地城紫蘭樓、第2768個案、一名61歲女士居於堅尼地城寶翠閣B座。