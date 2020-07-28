居屋2020｜黃遠輝：望申請程序不會延遲太久　售價可能調整至6折

房委會今年將推售近7,000伙居屋單位，原定最快7月接受申請。然而房委會向委員交代，由於申請期間或會引起人群聚集，加上政府現時部份公務員實行在家工作，居屋及白居二（白表居屋第二市場計劃）申請期未能照原定於7月開始，需延期舉行整個申請程序。 房委會資助房屋小組主席黃遠輝今（28日）出席電台節目時表示，原定今個月底接受申請的新一期居屋，因出現第表三波疫情下，需要押後申請程序，但指希望不會延遲太久，否則無可避免亦會影響攪珠及揀樓的時間表。

黃遠輝續說，新居屋售價方面，房委會早前已通過新一期居屋7,000多個單位, 會以六三折出售，但預計到今年第二季度非業主入息中位數數據，將會比之前更差，房委會下月會檢視變動，並按照負擔能力要求去重新定出售價，有可能調整至以六折出售。他又估計，房委會最終會收到超過30萬份申請表, 跟去年相若。

對於因為疫情而延後申請，黃遠輝又表示，暫未知道何時可以恢復申請，而柴灣蝶翠苑及青衣青富苑兩個綠置居項目的揀樓程序，要視乎疫情發展及當局幾時放寬限聚令，但認為兩個項目的所有單位最終都會部售罄，出上不會構成影響。