居屋2020｜房委會通過7月推售7000伙居屋　市價63折發售

據了解，新一期居屋將推出四個屋苑，分別是火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑，共涉7,047伙，暫定以63折發售該批單位。據悉，房委會更首次建議將白表比例調高過綠表，綠白表比例為4：6。 房委會資助房屋小組今日（22日）討論新一期居屋銷售細節，並正式通過上述方案。 小組主席黃遠輝於會後會見傳媒，《香港01》直播現場情況。

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黃遠輝表示，今日小組已通過近一期居屋的定價及銷售安排，並通過了新的入息限額。

黃遠輝指，根據最新樓價，定出新一期居屋的白表入息限額。白表人士扣除強積金後，今年二人或以上家庭入息上限是66,000元，較去年的5.8萬元放寬8,000元；而資產上限則為170萬元。至於單身人士，額限按過去做法依家庭入息限額減半，即分別是33,000元及850,000元。

至於白居二計劃，今期配額會增至4500個。

入息上升不會調整折扣率

黃遠輝提到，今次折扣率屬於「暫定」，要視乎日後經濟情況再調整。他指出，房委會將檢視非業主家庭入息中位數於4至6月的數據，倘入息下跌將調整折扣率，但要注意並非調定價，而是調整日後的補地價折扣率。倘入息上升，則不會調整折扣率。

黃遠輝亦提到，上年度公屋編配達標率大跌，主要有幾個原因，例如駿洋邨被徵用作檢疫中心，暉明邨被「抗爭者」破壞需要延期使用等。

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招國偉相信單位售價不變

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，歡迎白表比例增至六成，又稱雖然今期居屋暫定以63折發售，但若非業主住戶的家庭收入下跌，相信會調整折扣率，但單位定價不會改變。

尹兆堅呼籲市民量力而為

資助小組委員兼民主黨立法會議員尹兆堅則指出，小組已通過下月以市價63折推售4個新居屋項目，但有部分單位呎價近萬元，定價甚高。他說，在疫情下，現時本港失業率已高企，擔心一旦經濟下滑，市民會面臨失業或減薪，甚至淪為負資產，呼籲市民量力而為。

新一期居屋共推售4個項目，共提供7,047個單位，當中鑽石山啟翔苑更是近年難見的市中心盤，共提供940伙；粉嶺皇后山山麗苑是「大戶」，共提供約3,222伙居屋單位；至於馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑則分別提供2,079伙及806伙。

樓王位於啟翔苑 售513萬

今次推售的項目以市價六三折發售，四個項目的售價介乎123萬至513萬元，當中以啟翔苑的售價最高，樓王單位售513萬元；而最平單位則是229萬元，平均呎價為9365元。至於售價最平的為山麗苑，每呎售5,443元，入場價為123萬元，最貴的單位亦只售272萬元。

錦駿苑售價介乎199萬元至406萬元，平均呎價為7,784元。至於彩禾苑售價則介乎252萬元至489萬元，平均每平方呎售價為7,550元。