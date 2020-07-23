居屋2020｜原定7月底接受申請　房委會：憂引人群聚集須延期

房委會今年將推售近7,000伙居屋單位，原定最快7月接受申請。然而房委會向委員交代，由於申請期間或會引起人群聚集，加上政府現時部份公務員實行在家工作，居屋及白居二（白表居屋第二市場計劃）申請期未能照原定於7月開始，需延期舉行整個申請程序。 房委會指，將密切監察情況，會視乎疫情發展及政府社交距離措施，再決定何時展開居屋及白居二申請。

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房委會指過去的經驗中，申請期可能會吸引人群，故未能於7月開始申請。（資料圖片／歐嘉樂攝）

房委會今年將推售約7,000伙居屋，分別是火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑；另外亦會同時推出4,500個「白居二」名額。然而一眾「無殼蝸牛」上車機會，或因疫情關係要延遲。

房委會向委員交代，原本安排於7月接受居屋及白居二申請。但因應最近本港新型冠狀病毒肺炎疫情，考慮到過去的經驗，申請期間可能會吸引人群排隊及集；加上政府早前宣布部門只會提供緊急和必須公共服務，其他公務員將在家工作，因此，房委會指2020年的居屋及白居二申請未能如期於7月展開。

至於何時才能開始申請，房委員指將密切監察情況，並因應疫情發展及及政府社交距離措施，再決定何時展開。