新冠肺炎｜禁堂食周三起生效　業界指提早關門或停業食肆增至7500

食肆全日禁堂食令凌晨起實施，不少餐廳已「打定輸數」盤算如何止蝕。餐飲聯業協會會長黃家和今日（28日）接受《香港01》查詢時表示，業界雖有心理準備限堂食令會擴大，惟措施勢令餐飲業損失加劇。黃稱，估計再多500間餐廳因應限堂食令擴大暫停營業，累計7,500間店提早關門或停業休息。據他了解，連鎖酒樓集團最受影響，得知最少10集團決定全線暫停營業，包括稻香集團、彩福集團及明星集團等，而員工要放無薪假，勞資雙方均受影響。

本港疫情大爆發，據悉港府將防疫措施「加辣」，包括實施全日禁食肆堂食令，周三凌晨正式生效。（資料圖片）

黃家和：10間大型連鎖酒樓集團決定暫停業

港府收緊食肆禁堂食令，凌晨正式生效。黃家和表示，現正與餐飲業界聯絡，截至下午時間，已有為數不少餐廳決定暫停營業。他估計再多1,500間餐廳決定提早關門，以及多500間餐廳暫停營業，累計7,500間食肆，需提早關門及停業休息，佔全港的餐廳約四成，最受打擊的酒樓行業。

「依家開又蝕，唔開又蝕，唔知點算。始終個措施係7日，但明知一定會加最少7日，之後只會慢慢放寬返，一個月後，開唔開都要交租，尤其酒樓就最頭赤。」據黃家和了解，本港10間大型連鎖酒樓集團已決定暫停營業，包括稻香集團、彩福集團及明星集團等，翻查上述三間酒樓集團社交網站專頁，均已公布全線停業消息。

黃續指，隨食肆停業，大部份員工都要放無薪假，「過咗之後，開唔開得返都唔知，係好難捱落去。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，新禁令將會進一步打擊餐飲業，擴大生意損失。（資料圖片）

+ 9 + 8 + 7

黃家和續稱，現時不少餐廳仍受惠抗疫基金勉強「捱住」，但擔心一個月後，疫情有否放緩。若港府繼續「加辣」，或令餐廳永久結業，望政府動用基金餘下的80億元款項協助業界，加上業主若能酌情減租，可協助渡過難關，「明白到早前父親節後生意有所回復，不少餐廳可反彈至以往8成生意，對防疫有所放鬆，但依家政府都知係關口上有漏洞、缺監察而引起反彈，係咪要盡量舒緩對業界影響呢？」

他又表示，禁堂食令除對食肆及食客有極大影響，食材供應商亦損失慘重。由於上月中食肆情況有好轉，需求增加下供應商大量入貨，惟新禁令食肆又要關門退單，「影響係一環扣一環。」