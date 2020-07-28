黃遠輝告別房委會　為任內未能扭轉公屋輪候時間致歉

房委會資助房屋小組主席黃遠輝，今日（28日）主持任內最後一個會議後，將在下月正式卸任，結束八年任期。 臨別在即，除了道謝及說再見外，黃遠輝坦言：「我想講對唔住。」他說，在房委會有未完成工作，無法扭轉公屋平均輪候時間不斷惡化，但政府的公職年期限制下，現在卻要抽身離開，形容「係我自己唔願意做嘅一樣野。」

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黃遠輝打破政府委任公職不多於6年的慣例，在房委會資助房屋小組的任期長達8年，終於在8月13日卸任。

黃遠輝今日在最後一次主持會議後會見傳媒，如常交代會議的討論結果，在最後的發言中，主動總結了多年感受。

向公眾致歉：自己盡咗好多力

黃遠輝表示，想向大家說聲「對不起」。他解釋，由2012年接任小組工作至今，公屋平均輪候時間已由2.7年增至5.4年，他雖然不想放棄，但明白政府有公職年期限制，只能交由下一任主席接棒，「無辦法扭轉到平均輪候時間不斷惡化⋯⋯（我）唔能夠改善到而離開崗位，係我自己唔願意做嘅一樣野。」

黃遠輝除了是小組主席外，過去亦是土地供應專責小組主席。他直言自己「盡咗好多力」，當初加入土供組，雖然小組目標是增闢土地，但他語帶感觸地道：「更多喺我腦海入面，係希望能夠增加公營房屋嘅土地供應⋯⋯盡快改善劏房、板間房居民情況。」

他最後向大家道別，又坦言欣賞「再見」二字，「英文叫goodbye，如果準確啲係see you。」他相信，日後可在其他場合見到大家，希望下次再碰面，毋須再以口罩相隔，「係後會有期嘅再見。」

房委會委員任期前後長達14年

翻查資料，黃遠輝在房委會「打滾」多年，他早於2005年被委任為房委會委員，至2011年3月離任。不過約一年後，政府又招他「回巢」，除了再度成為委員，他又出任資助房屋小組主席，接替因成為運輸及房屋局局長而離任的張炳良。

連計他在2005年起獲擔任委員的6年，他成為房委會委員已達14年。曲會終、人會散，到了8月中，他將正式告別房委會，卸下肩負已久的公職。