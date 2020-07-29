橫洲收地期限屆滿　地政總署派員入村清拆空置土地、構築物

元朗橫洲第一期公營房屋發展計劃，正式踏入收地清場階段。地政總署今日派員到涉及的3條非原居民村，包括鳳池村、楊屋新村及永寧村，執行收地程序，陸續清拆構築物，以將土地交予土木工程拓展署開展工程。 地政人員早上抵達楊屋新村後，有工人以鐵鉗等重物打爛民居玻璃窗，圍欄上又有告示，表明若非法霸佔有關土地，將報警處理。其後，有工人試圖封鎖行人路，惟在留守村民爭議聲下失敗離場。

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早上八時許，鳯池村有出入口已放置了私家車及雜物，當中有前特首梁振英的肖像，上面寫上「橫洲罪人」，並放置「未獲安置，決不搬離」的橫額。早上約九時，立法會議員朱凱廸亦到場。

工人入村清雜物、破窗

之後有地政人員到達楊屋新村，有工人進入屋內清走雜物，並以鐵鉗等重物打爛玻璃窗，玻璃碎散落一地。

地政總署日前回覆查詢表示，因應橫洲公屋計劃的發展需要，政府有必要進行清拆行動，今日主要是先處理已空置的土地和構築物。

工人圍封行人路不果

地政職員離開後，有工人立即用圍欄封鎖行人路，又嘗試將大石吊到路上，有工人更手持通告，列明若非法霸佔有關土地，將報警處理。過程中有人上前質問緣由，但工人未有回答，最後工人突然收走現場的圍欄及大石暫時收隊。

在橫洲落地生根：兩個小朋友都係到出世

工人如火如荼地敲屋，在旁的村民只能默默執拾東西。有村民表示無奈，「（地政人員）嚟到都冇辦法㗎啦，一係同佢死過囉。」她又指，她由結婚一刻已在橫洲生活，子女亦在此出生，至今已40多年，街坊感情難以分割，坦言不想離開，「我唔理係咪間爛木屋，總之我係到住咗咁多年，又無要求過乜嘢。」她又指，過去一直在村附近工作，收地後，她甚至要面臨失業。

橫洲公屋發展計劃爭議持續多年，政府最早於2012年開展可行性研究，本來擬定在33公頃的棕地上興建1.7萬個公屋單位，但後來向鄉紳「摸底」後，決定改為先發展第一期4000個公屋單位，涉及三條非原居民村，過程被指「官商鄉黑勾結」。

直至今年三月，元朗橫洲第一期公屋發展的工地平整及基礎設施工程撥款獲財委會通過。根據地政總署資料，截至六月底，約258戶居民受今次發展影響，有52戶未獲安置。