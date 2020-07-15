【橫洲收地】地政入村貼告示限留守村民兩周內遷離　52戶未獲安置

隨立法會今年3月通過橫洲項目公營房屋工地平整及基礎設施工程撥款，元朗橫洲三村（永寧村、鳳池村、楊屋新村）原訂於今日（15日）收地。今早多名便衣於橫洲三村巡邏，並陪同地政總署職員入村歐陽家的門外掛上告示，延後收地兩周，勒令村民需於7月29日前遷離。 有留守村民慨嘆5年來與政府糾纏致身心俱疲，「拖咗就嚟5年，身心俱疲，我覺得今日好攰」。而一直協助留守村民的土地正義聯盟團隊則表示，橫洲黑幕至今未處理好，政府只收非原居民的地方，不處理復耕、安置問題，不少街坊至今仍沒有好的「着落安排」，強調「保持村民原有生活方式是政府責任」。

一直協助留守村民的土地正義聯盟團隊則表示，橫洲黑幕至今未處理好，政府只收非原居民的地方，不處理復耕、安置問題，不少街坊至今仍沒有好的「着落安排」。（鄭子峰攝）

從政府被揭收地「黑幕」到被逼申請農業遷置，橫洲三村村民至今抗爭5年，強拆在即，目前尚有52戶未獲任何安置。有留守村民坦言，自2015年活在恐懼、憂慮之中，政府一直拒絕以人性化方式處理，只按「既定程序」處理收地安排。

橫洲三村原訂於今日（15日）收地，村口早早站着便衣警，目的未明。倒是鳳池村村民伍靜嫺（人稱歐陽太）苦苦維持「日常」，從屋內找來衣夾，固定由鐵枝、樹枝配凑而成的「橫洲關注組」直幡。歐陽家的老狗Happy則守着大門，偶爾纏着愁眉莫展的她和她的丈夫歐陽元。眾人靜待政府官員，坐立不安，歐陽家的貓，嗅着滿屋陌生人的氣味躊躇打轉。

地政總署職員張貼告示後離去

歐陽先生指，自2015年政府強行收地起一家人便活在恐懼、憂慮之中。昨夜原定橫洲最後一夜，歐陽先生說大家如常生活，有牧師來到歐陽家為橫洲祈禱。歐陽先生有兩名女兒，暫托在學校老師的家，他說小孩還不太了解逼遷為何，「佢哋想像唔到，小朋友就係咁」。留守在家的歐陽先生憂慮去向，或許地政總署職員來封屋，一家人被警察抬走，這夜無家可歸。他慨嘆，「有邊個未被捕，同政府好就冇事，講真話就有風險」。

上午10時，地政總署派員連同便衣警入村，於歐陽家大閘外張貼告示後匆匆離去。告示勒令村民於7月29日前必須搬走，過程中未有與歐陽家溝通一句。「唔對等我係唔會走」，伍靜嫺說得滿腔悲憤。50年前，伍靜嫺的太嫲向原居民購入鳳池村土地，一家人一手一腳在此築成一個家，伍靜嫺亦在此出生、長大、 結婚、生子。不過自港府決定橫洲收地建公屋，並向原居民「摸底」後，放棄收回橫洲北33公頃棕地，改向非原居民聚居的橫洲三村，一個住了四代人的家從此安穩不再。伍靜嫺不明白為何政府只收非原居民的地，不明不白延至2017年8月3日，政府收回三村六成私人土地，強拆日子開始逐日倒數。

留守村民質疑政府表面寬限兩星期，但事實上一直拒絕聆聽村民訴求，稱按「既定機制」做，奈何即使他們配合核實農地資格，接受農業遷置（俗稱「復耕牌」），但卻需由當事人另覓空地。（鄭子峰攝）

不滿獲「復耕牌」卻要自行覓地

歐陽先生表示會一直留守，「繼續保衞家園好合理」。他指，質疑政府表面寬限兩星期，但事實上一直拒絕聆聽村民訴求，稱按「既定機制」做，奈何即使他們配合核實農地資格，接受農業遷置（俗稱「復耕牌」），但卻需由當事人另覓空地。他曾希望選取某天橋底下空地，卻被當局拒絕，他批評，《基本法》保障私人財產，惟如今賠償機制內無一項能保障村民保持原有生活。「起公屋當然唔反對，我哋要求畀返間屋我哋，過返原有生活」。

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記者會上，土地正義聯盟組織幹事吳卓恆指，橫洲黑幕至今未處理好，未有問責官員就「官商鄉黑」事件問責下台，事件仍有很多不明不白的地方 。例如政府只收非原居民的地方，不處理復耕、安置問題，不少街坊至今仍沒有好的「着落安排」，令街坊無法保持原有的鄉村生活方式。「保持村民原有生活方式是政府責任」。

區議員：鄉事派亦支持「未解決停清拆」動議

土盟執委、元朗區議員區國權指，今年5月元朗區議會房屋及城鄉規劃和發展委員會通過「未解決停清拆」動議，連鄉事派亦支持相關動議。惟政府漠視相關動議，今天仍然入紙強拆。他代表元朗區議會一眾同事，將繼續支援村民至解決一切問題，方讓政府動工。

村民伍靜嫻坦言只希望繼續維持鄉郊生活。她批評當局以建公屋為由收地，卻只犧牲非原居民家園無異是欺壓弱勢。她斥責，當年政府因原居民反對而避開其山墳、棕地，而財團於橫洲囤地，政府又不按法例收回土地，卻收回非原居民地家園，批評當局欺壓弱勢。「拖咗就嚟5年，身心俱疲，我覺得今日好攰」。何處是吾家？同一條問題，村民問了5年，仍未有答案。

歐陽家的貓狗守着大門。（鄭子峰攝）

橫洲公屋項目源起於2013年，政府當年有意於橫洲北部棕地上興建17,000個公屋單位，惟事後政府與地區鄉事人士多次「摸底」，其後計劃大幅縮減至4,000個單位，而且不少棕地被剔出發展範圍，取而代是為包括永寧村、鳳池村及楊屋新村在內的綠化帶地段。由於涉事棕地由鄉事人士擁有，政府其後被廣泛批評屈服於鄉紳利益，並改向非原居民「開刀」。政府強調4,000個單位僅為橫洲項目首期發展，未來仍會發展二、三期，而且總興建住宅量亦為原訂的17,000個，預料須最快於2033年才完成。