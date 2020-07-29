新冠肺炎｜全日禁堂食多酒樓停業止血　業界憂3000食肆終結業

新冠疫情第三波持續，今日（29日）起緊防疫措施進一步收，包括限聚令由4人收緊至2人，食肆全日禁止堂食，只准外賣，期望能夠減少互相感染，部份連鎖餐廳停業，業界預料全港7,500間食肆會縮短經營時間或暫停營業。 香港餐務管理協會會長楊位醒表示，晚間禁堂食施已嚴重打擊中式餐廳的收入，全日禁堂食將進一步打擊以午市生意為生的茶餐廳，擔心禁例一旦持續，最終有近3,000間大小型食肆結業。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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食肆全日禁堂食令凌晨起實施，不少餐廳已「打定輸數」盤算如何止蝕。楊位醒表示，昨日（28日）並與業界商討有關安排，禁例未實施前不少中式酒樓已決定全線暫停營業，「中式酒樓大部份都話停啦，好多都話要留『皮費』，如果要做外賣最少四個人手，就情願一刀切暫停營業，啲老闆、寫字樓人員日日同業主傾數，最擔心（措施） 係七日又七日驚到暈。」

他續說，據知不少酒樓以往不會出售外賣飯盒，為了經營也加入「戰團」，惟準備時間過於倉促，經驗不足，但只要進行一兩日作「試水溫」，若發現經營成本不能彌補人工支出，亦會立即叫停止蝕。

▼7月28日「最後午餐」▼

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宴會由改期到取消

疫情自年初爆發至今，不少結婚擺酒或宴會都改期至9月或之後的傳統吉日，但楊位醒直言，疫情反彈道有第三波爆發，業界非常「頭痕」。

「本來人人都話9月好返，部份人已經係去年落訂、甚至是由去年改期至今年，好多酒樓因為拎到補助要保持人手，想捱到9月做返生意。現在又唔炒得人，又擔心生意做唔到。其實好多新人改改下都會唔擺酒，唔知點做好，而家無前景嘛。」

他擔心情況未有改善下，保守估計現時全港約17,000食肆中，有達3,000大小型食肆結業，連同行內的「長散工」職員，有達30%以上勞工人口會失業。