戴耀廷遭港大解僱　校委會學生代表：荒誕鬧劇　料上訴機會微

香港大學校委會昨晚（28日）以大比數通過，即時解僱佔中發起人、港大法律系副教授戴耀廷的教席。港大校委會本科生代表李梓成直指，決定是一場荒誕的鬧劇，令人失望及震驚，他又指會議上討論該決定的方向是不限於學術，令人不解，因為大學就是要談學術的地方，若不談學術，則並非尊重學術的表現。 然而，他相信上訴決定的機會不大，因事件已捲入政治漩渦，又形容整個過程是黑箱作業，他指李國章作為校委會主席，至今從未交代解僱的原因、為何急於解僱，完全未能釋疑，決定亦對大學形象影響大且深遠。

港大校委會本科生代表李梓成接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，對校委會昨晚的解僱決定極其失望，因校委會推翻早前由一班教授組成的教務委員會提出不解僱的意見，認為校委會做法是不尊重大學人士的權威決定，但今次並非校委會首次推翻其他意見，數年前的陳文敏任命事件亦同樣，李形容今次決定是荒誕的鬧劇。

解僱決定一出，中聯辦發聲明斥戴「利用高校講台…煽動違法的謬論」，李梓成反駁指大學生有獨立思考，不會隨波逐流，中聯辦的說法無稽。他續形容，解僱的決定，某程度上提升戴耀廷在支持民主及普世價值市民心中的印象，校委會做了不明智的決定。

促李國章交代解僱原因

戴耀廷可就決定向校監、即特首林鄭月娥上訴，但李梓成相信上訴的機會不大，因已捲入政治漩渦，餘下凡上訴可能性或需待戴的佔中案上訴有新判決，再視乎結果而定。

李梓成批評，今次的整個解僱程序屬黑箱作業，校委會主席李國章作為唯一發言人，無向公眾交代「點解炒、點解咁急炒」做法未能釋疑，對大學形象影響大及深遠。