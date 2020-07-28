戴耀廷「佔中案」罪成成解僱理據　港大法律系20年教學生涯落幕

香港大學校委會今日（28日）下午5時舉行例會，其間以18票贊成、2票反對大比數通過解僱「佔中三子」之一、法律系副教授戴耀廷。戴耀廷於Facebook專頁表示，此舉標誌香港學術自由的終結，「辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出。」 戴耀廷2014年發動佔領中環行動 ，以爭取「真普選」，最終變成行動，他也捲入「佔中案」，去年4月被判罪成囚16個月。雖然在8月獲准保釋上訴，惟此成了港大校委會解僱的依據，校方去年成立「探討充分解僱理由委員會」評核其教席去向。最終今日要離開工作超過20年的港大法律系。

香港大學校委會今日（28日）舉行例會，其間以18票贊成、2票反對大比數通過解僱戴耀廷。（余俊亮攝）

1987年加入基本法諮詢委員會

戴耀廷於傳統名校拔萃男書院畢業後，升讀港大法律系並修畢法律學士學位課程，在學期間曾任學生會外務秘書；及後赴倫敦大學深造，修畢法律碩士學位課程。

戴耀廷於2018年接受《香港01》訪問時，透露自己在港大法律學院讀書期間，吸收了更多民主、自由的思想，在自己的愛國情懷中添了一份批判，「對我來說，一個強大的中國不只是富國強兵，而是讓它走向憲政。」他於1987年曾以專上學生代表身份加入基本法諮詢委員會，但參與諮詢委員會事務時，亦對一國兩制的實施同樣帶有一份批判及懷疑，「一國兩制本身是充滿矛盾的產物，（兩制）衝突也是必然。」

戴耀廷曾表示，自己在港大法律學院讀書期間，吸收更多民主、自由的思想，在自己的愛國情懷中添了一份批判。（資料圖片／梁鵬威攝）

2013年提出「佔領中環」成轉捩點

戴耀廷於2000年至2008年間，曾出任港大法律學院副院長，其後轉任法律系副教授。他於2013年，首次在報章專欄中拋出「佔領中環」的構思，同年與中大副教授陳健民及牧師朱耀明發表「讓愛與和平佔領中環」信念書，成了其人生重大轉捩點。

2014年8月31日，人大常委會為香港行政長官普選制度「落閘」，包括候選人最多只有3人、需設提名委員會、候選人亦需獲得過半委員提名才能「入閘」。同年9月26日晚上，學界罷課集會期間出現「重奪公民廣場」行動；9月28日凌晨，包括戴耀廷在內的「佔中三子」，在集會人士前宣布正式啟動「佔領中環」。

2014年，民間不滿全國人大「落三閘」的普選方案，「佔領中環」於9月28日凌晨啟動。（資料圖片）

發起佔中致被控判囚16個月 港大調查指損聲譽

由9月28日開始的佔領行動蔓延至金鐘、旺角及銅鑼灣，持續79日後，於同年12月15日銅鑼灣佔領區被清場後正式落幕。

戴耀廷因發起「佔中」被警方以「串謀犯公眾妨擾罪」及「煽惑他人犯公眾妨擾罪」拘捕，去年4月9日被判罪成，4月24日被判監16個月；同年8月他成功向上訴庭申請保釋外出等候上訴。

因應戴耀廷被罪成，港大去年6月成立「探討充分解僱理由委員會」（Committee of Enquiry into Possible Good Cause），調查戴耀廷的終身教席去留問題。據了解，經過上述委員會逾半年討論及教務委員會審議，最終認為戴耀廷在佔中案的行為令大學聲譽受損，涉及行為不當，但結論是仍未構成解僱理由。

戴耀廷被解僱，意味要離開工作超過二十年的港大法律系。（資料圖片／梁鵬威攝）

然而，港大校委會仍然將戴耀廷教席一事，列入今日的例會議程。消息指，會上以18票贊成、2票反對大比數通過解僱戴耀廷。戴耀廷於Facebook專頁中表示，非常感謝香港大學培育他成為一名法律學生、法律老師、法律學者及法治的守護者，但他同時直言：「當目睹所愛的大學沉淪，我感到心痛。」