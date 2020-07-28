中聯辦：香港大學解雇戴耀廷是懲惡揚善、維護正義之舉

中聯辦發言人7月28日發表談話指出，香港大學校務委員會當日決定解雇戴耀廷，是懲惡揚善、順應民心的正義之舉。 發言人表示，香港大學校務委員會依據《香港大學條例》，通過嚴格規範的程序，把戴耀廷驅離講台、逐出校園，是對校規校紀嚴肅性的堅定維護，是對大學正常教學秩序和教學環境的凈化，體現了對大學之道的堅定捍衛和對香港社會整體利益的高度負責，符合公眾期盼，維護了社會公義。

中聯辦主任駱惠寧（資料圖片）

發言人指出，近些年來，身擔香港大學法律學院教職的戴耀廷，公然發表“港獨”分離主義言論，鼓吹“違法達義”等歪理邪説。在非法“佔中”、“修例風波”，以及最近反對派舉行的所謂立法會“初選”等事件中，他都扮演了不光彩的組織、策劃、實施、煽動、教唆者的角色。在因非法“佔中”案被判囚後，戴耀廷以戴罪保釋之身，更變本加厲拋出“真攬炒十步”“雷動2.0”和“35+計劃”。在他的眼裏，不癱瘓特區政府、不奪取特區管治權是不會罷手的。戴耀廷的一系列言行，嚴重激化了香港社會矛盾，毒化了香港政治環境。

發言人強調，戴耀廷之害還在於利用神聖的高校講台，散播顛倒是非、煽動違法的謬論，致使一批青年學生受其誤導和毒害，把本應學習知識、培育德行的學校當作政治角力場。許多社會有識之士和港大校友、學生家長以各種形式多番公開呼籲，要將戴耀廷這種“不智無德、失職敗行之罪犯”清除出大學校園。正義或許會遲到，但絕不會缺席，戴耀廷被解雇完全是咎由自取。